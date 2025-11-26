叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）と八瀬叡山保勝会は、２０２５年１２月１３日（土）に、第９回目となる「クリスマスステーションｉｎ八瀬」を開催します。当日は、八瀬比叡山口駅ホームとイベントスペース「駅テラス」でワークショップ等を実施するほか、ステージでは地元学校の学生・児童による演奏やパフォーマンスが披露されます。また、出町柳駅発八瀬比叡山口駅ゆきの特別列車「ハッピークリスマス号」を４便運行。八瀬比叡山口駅到着後、サンタさんが小学生以下のお子さまを対象にプレゼントを進呈します。会場となる八瀬比叡山口駅の駅舎は、１００年前の開業当時の趣を今に伝えるドーム屋根の駅舎が残っています。２０２５年１２月１２日（金）から２０２６年２月１５日（日）までは、平安女学院大学と当社の監修による「Illumi-station（イルミステーション）」を開催します。イルミネーションの美しい光に包まれた空間でクリスマスの雰囲気をお楽しみください。

過去開催時の様子

１．日 時 ２０２５年１２月１３日（土）１１：００～１６：００ ※雨天決行、荒天中止２．場 所 八瀬比叡山口駅３．入 場 料 無料４．主 催 叡山電鉄株式会社、八瀬叡山保勝会５．協賛 八瀬自治連合会６．協力 下鴨警察署、左京消防署、京都精華大学、平安女学院大学、京都市立八瀬小学校、京都市岩倉図書館、猫猫寺(にゃんにゃんじ)７．主な内容（都合により、イベント内容を変更する場合があります）●特別列車「ハッピークリスマス号」の運行・運行区間 出町柳駅→八瀬比叡山口駅※ご乗車には乗車区間の運賃が必要です。・運行時刻 出町柳駅１０：２２発（定期列車）、１０：２６発（臨時列車）、１０：３７発（定期列車）、１２：５２発（定期列車）・内 容 八瀬比叡山口駅到着後、サンタさんが小学生以下のお子さまを対象にプレゼントを進呈します。●駅前広場・下鴨警察署（警察車両の展示）・左京消防署（ミニ消防車の展示、消火訓練）●ホーム・イベントスペース「駅テラス」・八瀬自治連合会（八瀬地区の催事や文化を紹介）・平安女学院大学（イルミネーションの装飾）・京都精華大学（似顔絵コーナー）≪有料≫・猫猫寺（オリジナル猫グッズの販売、ワークショップ）≪有料≫・鉄道少年舎（盆ラマワークショップ）≪有料≫・Le-seul（バルーンアートワークショップ）≪有料≫・叡山電車（グッズの販売、缶バッジのワークショップ）≪有料≫●ステージ・京都精華大学（バンド演奏）・京都市立八瀬小学校（金管バンドによる演奏）・京都BEARS SUPER MARINS（こどもチアリーディング）・京都市岩倉図書館（絵本の読み聞かせ）・叡山電車（クリスマスお楽しみクイズ大会）●飲食販売≪有料≫・八瀬叡山保勝会（フランクフルト）・八瀬平八（おでん、じゃがバター）・一乗寺もんじ家（鶏白湯ラーメン、すじ煮込み）・おむすびCafeれりまの（おむすび、弁当、みそ汁）・クロケット（カレー、信州産まつたけごはん、オムライス、稲荷寿司、豚汁）・胡椒餅＆豆花 みつは（胡椒餅、豆花、ミルクティー、タピオカミルクティー）・茶山 sweets Halle（焼きドーナツ、菓子類）・HOLY LAND（パン、コーヒー）・山岡酒店（飲料）・叡山電車（やきいも）８．そ の 他 会場に駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。

https://newscast.jp/attachments/uhBAPJZTnXRPYL02CFG8.pdf