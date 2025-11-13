公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンド市場の動向、シェア、規模、トレンド、需要、成長分析および予測（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年11月に「公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンド市場のセグメンテーション：タイプ別（固定ワイヤレスブロードバンド、モバイルワイヤレスブロードバンド、衛星ワイヤレスブロードバンド）／用途別（映像監視・モニタリング、自動車両位置追跡、現場管理、その他）／エンドユーザー別（警察、消防、救急医療サービス提供者、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書は、公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンド市場の将来予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、いくつかの重要な市場ダイナミクスを強調している。
公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンド市場の概要
公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンドとは、LTEや5Gなどの高速セルラーネットワークを、緊急対応者（ファーストレスポンダー）が重要な通信に利用する技術を指すものである。これは、従来の陸上移動無線（LMR）システムを置き換える、あるいは補完する形で運用能力を新たな段階へと引き上げるものである。
この技術により、現場からのライブ映像などのリッチデータをリアルタイムで送信でき、顔認識のためのデータベースへのアクセスや、ボディカメラ・各種センサーなどの接続デバイスの活用が可能になる。米国のFirstNet Authorityのような専用ネットワークは、優先的かつ事前制御されたアクセスを提供し、緊急対応者が必要な時と場所で確実に接続できる環境を保証している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンド市場の規模は2025年に415億米ドルを生み出したとされる。さらに、2035年末までに市場収益は2,195億米ドルに達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）約 20.7%で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンド市場分析によれば、この市場の拡大は、信頼性の高い緊急通信への需要の増加、政府による投資と技術革新、データ主導の状況認識の必要性、政府による推進および専用ネットワークの整備によって促進されると考えられている。公共安全分野におけるワイヤレスブロードバンド市場の主要企業には、L3Harris Technologies, Inc.、Hytera Communications Corporation、Netronics Networks、Verizon Communications Inc.、Huawei Technologies Co. Ltd、Extreme Networks、ZTE Corporation、Bittium Corporation、Cambium Networks Limited、Proxim Wireless、Cisco Systems, Inc.、Broadcom、Juniper Networks、Netgear, Inc.、General Dynamics Corporation、Hughes Network Systems, LLC、Infinet Wireless、Radwinなどが含まれる。
また、当社の公共安全分野ワイヤレスブロードバンド市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本報告書には、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
