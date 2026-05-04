企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは2026年4月15日、同社が提供する新入社員研修の受講者を対象に実施した「初任給の使い方」の調査結果を発表した。初任給は「家族への感謝」...74.9％がプレゼント意向調査では、「初任給の使い道（生活費除く）について」聞くと、「親や家族へのプレゼント」が74.9％で最多となった。次いで「趣味」が47.8％、「貯蓄」が40.5％、「自分へのプレゼント」が37.7％と続き、