GIG（東京都中央区）は2026年4月9日、18〜39歳の求職者を対象に実施した「採用サイトにおける『研修』の情報収集と意識調査」の結果を発表した。重視する研修内容に「初期研修：会社に慣れるための、入社後のサポート」調査では、「転職活動の際、応募先企業の研修制度や教育体制を確認するか」を尋ねたところ、「確認している（積極的に確認している＋どちらかといえば）」と回答したのは新卒67.8％、中途77.1％となった。特に、