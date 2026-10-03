玄関付近が火元か 子どもとみられる4人の遺体見つかった住宅火災 現場にはきょう3日午前から実況見分 三重・津市
きのう2日午後、三重県津市の住宅が全焼し、子どもとみられる4人の遺体が見つかった火事で、火元は玄関付近の可能性が高いことが分かりました。
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きのう2日午後2時過ぎ、津市香良洲町のブラジル国籍の男性（38）の住宅が全焼する火事があり、焼け跡から4人の遺体が見つかりました。
出火当時、室内には男性の4歳の娘と、男性の知人女性の13歳と12歳の息子と10歳の娘がいたとみられ、警察は遺体が4人の子どもとみて、身元の確認を進めています。男性と知人女性は当時、外出中だったということです。
きょう3日午前9時半ごろから、男性の立ち会いのもと、警察と消防による実況見分が行われました。消防によりますと、住宅の玄関付近が激しく燃えていて、火元は玄関付近の可能性が高いことが新たにわかりました。
また、住宅の東側にはプロパンガスのボンベがあり、消防が到着した時には、すでに破裂していたということです。
実況見分は、きょう3日の日没まで行われ、消防と警察が出火原因の特定を急いでいます。