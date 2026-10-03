ホワイトソックスが３日（日本時間４日）から敵地でガーディアンズとのア・リーグ地区シリーズに臨む。史上最大の下克上でポストシーズン進出を果たし、ワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）も２連勝で突破したが、さらにステージが上がるここからの戦いはより困難な道のりとなる。

勝ち上がるための鍵を握るのは誰か。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」が挙げた最大のキーマンは、２枚の写真を掲載した村上宗隆内野手（２６）だった。ＷＣＳでチームはアストロズを６-３、７-３で下した。一度もリードを許さない試合運びだったが、打線の中軸にほころびがあると指摘している。

村上、バルガス、Ｃ・モンゴメリーの３選手は全員が３０本塁打以上を記録。Ｃ・モンゴメリーは第１戦でソロを放ったが、村上とバルガスは不発。村上は初戦で先制の犠飛、７回に詰まりながらも左前へ安打を放ったが、２試合通算では打率１割２分５厘（８打数１安打）、１打点、１四球、５三振で５打数無安打に終わった２戦目の試合後には「今日、僕何もしてないんで」と自虐気味に話していた。

もっとも、勝つことがすべての短期決戦。チームの得点につながる四球や進塁打も大きな意味を持つが、攻撃的なチームの中核とあって気がかりではある。同誌は「今年のオールスター戦にともに選出された村上とバルガスは、ＷＣＳで存在感がほぼなくなってしまった」と低調ぶりを強調し「２人合わせて１７打数１安打、８三振、長打はゼロ。打順の３番と４番を任されている彼らにとって、これでは到底不十分だ」と断じた。

本塁打がすべてではないものの、村上に特大アーチが飛び出せばさらに勢いづくことは間違いない。全米のＭＬＢファンも関心を寄せるホワイトソックスの今後が注目される。