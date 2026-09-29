米記者が紹介

米大リーグ・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の変わらぬトレーニング風景に、現地ファンが称賛の声をあげている。

米地元紙「シアトル・タイムズ」のアダム・ジュード記者は、「イチローにオフシーズンはない」と記して、無人の本拠地Tモバイルパークで、外野をランニングするなど精力的に汗を流すイチロー氏の姿を自身のXで公開している。

チームは27日(日本時間28日)の本拠地エンゼルス戦で今季のリーグ戦全日程を終了。ア・リーグ西地区3位でポストシーズン進出を逃している。その翌日にも関わらず球場に現れたイチロー氏を、ジュード記者は「毎日午後2時30分、ライトにいる」と表現している。

この姿には現地ファンも様々な反響を寄せている。

「彼はいつまでも現役であり続ける」

「このチームの監督になるべきだ。これほど尊敬される人物は、後にも先にも現れないだろう」

「今でもどこかのリーグでプレーしてるの？」

「彼を試合に出させてやろうぜ」

「覚醒モードだ」

「本当に彼のことが大好き！」

「ほら、ここに君たちの監督がいるじゃないか」

今年52歳となったイチロー氏だが、今月13日に行われた「高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」では投手として、17奪三振の完封勝利を収めるなど、衰えぬ姿を見せている。



（THE ANSWER編集部）