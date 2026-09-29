52歳イチローの知られざる行動「これほど尊敬される人物は…」 今季終了の翌日「2時30分、ライトに」
米記者が紹介
米大リーグ・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の変わらぬトレーニング風景に、現地ファンが称賛の声をあげている。
米地元紙「シアトル・タイムズ」のアダム・ジュード記者は、「イチローにオフシーズンはない」と記して、無人の本拠地Tモバイルパークで、外野をランニングするなど精力的に汗を流すイチロー氏の姿を自身のXで公開している。
チームは27日(日本時間28日)の本拠地エンゼルス戦で今季のリーグ戦全日程を終了。ア・リーグ西地区3位でポストシーズン進出を逃している。その翌日にも関わらず球場に現れたイチロー氏を、ジュード記者は「毎日午後2時30分、ライトにいる」と表現している。
この姿には現地ファンも様々な反響を寄せている。
「彼はいつまでも現役であり続ける」
「このチームの監督になるべきだ。これほど尊敬される人物は、後にも先にも現れないだろう」
「今でもどこかのリーグでプレーしてるの？」
「彼を試合に出させてやろうぜ」
「覚醒モードだ」
「本当に彼のことが大好き！」
「ほら、ここに君たちの監督がいるじゃないか」
今年52歳となったイチロー氏だが、今月13日に行われた「高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」では投手として、17奪三振の完封勝利を収めるなど、衰えぬ姿を見せている。
（THE ANSWER編集部）