世紀の下克上でポストシーズン（ＰＳ）進出を果たしたホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）による歓喜の絶叫が全米で大きな反響を呼んでいる。

米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」などが２５日（日本時間２６日）に取り上げたのは、前日２４日（同２５日）に行われたシャンパンファイトでの〝珍問答〟だ。村上は泡にまみれながら地元放送局のインタビューに応じ、１０点満点で心境を聞かれると「ノー・テン。ワン・ハンドレッド！」と絶叫。シャンパンを開けた本数も「ワン・ハンドレッド！」と叫び、仲間たちと迎えた歓喜の瞬間に「アイム・ジャパニーズ！！」とテンションＭＡＸで答えていた。

この動画がＸ（旧ツイッター）で投稿されると、再生回数は瞬く間に激増。前出の米メディアは「『Ｓｏｘ ｏｎ ３５ｔｈ』が投稿したこの動画は数時間のうちに、再生回数が２００万回を突破した。その映像は実に笑えるもので、プレーオフらしい熱狂的な盛り上がりを見せ、タイミングも絶妙だ」と村上のセンスを〝満点評価〟した。

また「アイム・ジャパニーズ！」は、２０１３年５月にサヨナラ打を放った川崎宗則が「マイ・ネーム・イズ・ムネノリ・カワサキ。アイム・ジャパニーズ！」と叫んだ言葉を拝借したもの。これにも「あの有名な暴走シーンへのオマージュでもあり、３３本塁打を放ち、１０点満点の評価など意に介さない２６歳の強打者に再現された」と大絶賛だった。

昨季まで３年連続でシーズン１００敗以上を喫したチームは、村上の加入で激変。２年連続で１００敗以上の球団が翌年にＰＳ進出を果たした史上初のチームとなり、注目は高まるばかりとなっている。