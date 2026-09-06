◇ア・リーグ ホワイトソックス - ツインズ（2026年9月5日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が5日（日本時間6日）、本拠でのツインズ戦に「3番・一塁」で先発出場。8月18日（同19日）のカブス戦以来17試合ぶりとなる今季30号本塁打をマークした。

初回1死一塁の第1打席で、ツインズ先発右腕ブラッドリーから先制2ランを放った。2ボール2ストライクから外角へ投じられたスプリットをとらえると、角度49度で高々と上がった滞空時間の長い打球が左翼ブルペンへ飛び込んだ。待望の“ムネ・ショット”に続き、5番のC・モンゴメリーにも一発が飛び出し、本拠レート・フィールドのファンは総立ちになって熱狂した。

日本人選手のシーズン30本塁打は04年の松井秀喜（ヤンキース）、21年から6年連続の大谷翔平（エンゼルス、ドジャース）、25年の鈴木誠也（カブス）に続き4人目。新人としては初めての偉業を成し遂げた。

村上は前日4日（同5日）のツインズは5月以来の3番で出場も、4打数無安打。8月19日（同20日）以降の16試合で打率.085、1打点、27三振と不振を極め、74打席連続ノーアーチが続いていた。