◇ナ・リーグ カブス 6-1 マーリンズ（2026年9月4日 マイアミ）

カブスの今永昇太投手（33）が4日（日本時間5日）、敵地マーリンズ戦に先発し、6回0/3を3安打無四球4三振1失点と好投。8月5日（同6日）のドジャース戦以来、約1カ月ぶりとなる今季9勝目（10敗）をマークした。

33歳の誕生日だった1日にトレードマークの長髪を切った今永は、サッパリとした髪型でマウンドに上がった。全94球のうち42球投じたスプリットが序盤から切れ、80.7マイル（約129.87キロ）のスイーパーで空振り三振を奪うなど遅球も駆使。今季自身2番目に多い22個の空振りを奪い、0-5の7回、先頭打者に中前打を浴びた場面で交代した。今季はリーグワーストタイの33被本塁打を浴びているものの、7試合ぶりに一発を許さなかった。

今永は試合後、「投手コーチとミーティングしたり、今日の試合前に捕手とミーティングしたことを、しっかりと試合の中で出せたんじゃないか」と振り返った。前回登板時には球速の落ち込みが指摘されたが、この日のフォーシ－ムは平均91.7マイル（約147.58キロ）。「ここはドーム球場で屋外と違って環境が一定なので、球速の一貫性を手助けしてくれたことはあった」と説明した。

7回にはマーリンズのエリベルト・エルナンデスが中堅へ放った本塁打性の大飛球を、「PCA」ことピート・クローアームストロングがフェンス際でジャンプ一番、スーパーキャッチ。「抜ければホームランか長打というところで、まさか。僕も打たれた瞬間はホームランになるかツーベースになるか、どっちかになるだろうなと思ったんですけど、振り返った瞬間にピートが捕れそうなランニングをしていたので、彼なら絶対やってくれると思って見てました」と感謝した。