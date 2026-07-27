負傷が発表された浅野。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　J１のサンフレッチェ広島は７月27日、浅野拓磨の負傷を発表した。

　今夏にマジョルカを退団し、10年ぶりに広島へ復帰した31歳のFWは、クラブによると25日のトレーニングマッチで負傷。翌日に広島県内の病院で検査を受けた結果、左ヒラメ筋肉離れと診断されたという。なお、治療期間は公表されていない。

 
　８月８日にＪリーグの開幕戦を迎える広島。公式Ｘでも浅野の離脱をリリースすると、SNS上では「日本復帰したばかりなのに」「重度にもよるけど開幕はだめだな」「嘘だろ、、」「うわまじかぁ」「痛すぎる」「秋頃には戻って来れるかな」「補強の目玉の選手が...」「軽症でありますように」などの声が上がった。

　早期回復を祈るばかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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