お笑い芸人の出川哲朗（62）が、26日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、妻とのなれ初めを明かした。

出川は2004年に元レースクイーンの阿部瑠理子と結婚。妻はどんな人か？と聞かれた出川は「一緒にいて面白い。笑っちゃうことが多いんで」と語り、「基本注意されたり、文句言われて、それに僕が歯向かう。基本的に向こうが仕掛けてくる」と日常のやり取りを明かした。

妻へのアンケートで、出川の第一印象への答えを「優しい」と予想したものの、実際は「背が小さいんだなあと思いました」という答えを見て苦笑。出川は妻のことを「可愛らしい人だなと思いました」と語った。

きっかけについて、テレビ朝日「ロンドンハーツ」で、「僕が前の彼女と付き合っていて、別れちゃったんで、その特集みたいなのをしてくれたんですよ。それをテレビで見ていて、“良い人そうだから会いたいな”と思っていたら、僕の後輩と奥さんの後輩が友達同士でつながっていたんで、じゃあ一回会ってみたいみたいな感じ」と説明。「きっかけは奥さまだったんですか？」と聞かれると「そうなんですよ」とうなずいた。

だが、「キュンとしたところを3つ挙げてください」というアンケートに対し、妻の答えは「特になし」。出川はそれに対し「心の底から、なんで結婚したんですか!?」とツッコんでいた。

だが、出川の魅力について聞かれた妻は「男気があり、他人をおとしめるようなことは決して言わない心の温かい人間です。裸一貫で、たくさんの人々を笑顔にさせる世界一カッコイイ男です。私の一番の推しです」という言葉に「これは、おしゃれクリップ用…」と照れながらも「僕も奥さんに感謝していますね。奥さんが結婚してくれたのは、僕が『抱かれたくない男』でまだ1位の時だったんで、その時の状況で、僕と結婚してくれる人って、なかなかいなかったので。そこに関しては、いまだに感謝していますね」と語った。