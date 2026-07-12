サッカーW杯北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の準々決勝（11日＝日本時間12日）でアルゼンチンとスイスが激突する。決戦を前に、元ドイツ代表GKがスイス代表を批判。ファンからは様々な声が上がっている。

波紋を広げているのは、2006年ドイツ大会でドイツ代表守護神を務めたイェンス・レーマン氏だ。スイスのウェブメディア「Watson」は「ドイツ代表レジェンド、スイス代表を信じず『一番楽しみにしているのはメッシのユニだろう』」との見出しで記事を掲載。ドイツ放送局「ヴェルトTV」での同氏の発言を伝えた。

レーマン氏は「スイスの選手が一番楽しみにしているのは、試合後に何とかしてメッシのユニホームを手に入れるかといったようなことだと思うね」「スイス人は結局スイス人なんだよ。ここぞという時になると『どうやったらアルゼンチンに勝てる？』と考えてしまう」と、優勝候補アルゼンチンを前にしたスイス代表のメンタリティに懐疑的な見解を示した。

さらに、「大きな飛躍を果たした（スイス）人はほとんどいない。だからこそ、ロジャー・フェデラーがテニ スで世界的スターになったのは大きな驚きなんだよ」などと言いたい放題。ネット上のファンからは静かな怒りの声が寄せられた。

「この人は誰？色んな競技で結果を出していること何も知らないんだね（アイスホッケー、陸上、スキーなどなど）」

「彼が信じていないのは良いことだよ。その逆になるから」

「で、ドイツ代表は2014年以降どうなってるの？」

「イェンス・レーマンよ…あなたの言うことなんて誰も真剣に聞いてないから…」

「ドイツのサッカーで見るような傲慢さだね」

「口を慎め」

レーマン氏の母国ドイツは1次リーグE組を1位で突破したものの、決勝トーナメント1回戦でパラグアイにPK戦の末に敗れた。



（THE ANSWER編集部）