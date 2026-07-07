ガンバ大阪の監督が離脱

サッカーJ1のガンバ大阪は6日、イェンス・ヴィッシング監督が海外クラブとの契約に向けた手続きのため、チームから離脱したと発表。開幕1か月前の衝撃ニュースに、元日本代表の本田圭佑が反応した。

8月7日のJ1開幕まで1か月。5日からオーストリアで合宿を行っているガンバ大阪だが、ここにヴィッシング監督らが参加していないことが判明した。

チームは6日、公式サイトで「このたび、イェンス・ヴィッシング監督につきまして、海外クラブとの契約に向けた手続きのため、現在チームを離脱しておりますので、お知らせいたします。同監督はオーストリアキャンプにも帯同しておりません。 また、ハリー・プファル コーチ、ティモ・ローゼンベルグ フィジカルコーチにつきましても、同じくチームを離れております。 今後につきましては、決定次第あらためてお知らせいたします」と発表した。

衝撃ニュースから一夜明けた7日、本田がXを更新。「ガンバを助けて」というユーザーの投稿を引用し、「ヤットさんがガンバの監督になることを期待してます」とつづった。「ヤット」はクラブのレジェンドOBで現在はコーチを務める遠藤保仁のこと。本田の投稿に、ファンも反応した。

Xには「最適解」「本田さん、完全に同意です！！」「ケイスケホンダ様のお告げ」「クラブを一番知ってるレジェンドだからこそ、きっと良い方向に導いてくれそうですね」「確かあと1年ほどでライセンスを取得できるんだっけ？もちろん、そうなることを期待しています」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）