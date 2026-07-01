VTuber事務所「ぶいすぽっ！」、長編アニメ制作を応援するプロジェクトで全会員対象に全額返金対応を発表・謝罪…制作状況について説明も【全文あり】
VTuber事務所「ぶいすぽっ！」が6月30日に公式サイトを更新し、同事務所が作る「長編アニメーション」を応援するプロジェクト「ぶいすぽっ！STUDIO MEMBERS」について、全会員対象にメンバー加入費を全額返金対応すると発表した。
【写真】約2年前に公開されたVTuber事務所「ぶいすぽっ！」の長編アニメ制作の様子
サイトで「この度、『ぶいすぽっ！STUDIO MEMBERS』にご加入いただいた全会員の皆様を対象に、全額返金対応を実施させていただくこととなりました」と報告。「アニメにつきましては、現在も制作・公開に向けて進行しておりますが、制作内容の見直しに伴い、今後の制作期間について明確な見通しをお伝えすることが難しい状況となっております」と現状について説明。「会員の皆様には長らくお待ちいただいているなか、今後のご案内時期や提供時期が不透明な状態が続くことを踏まえ、今回、全額返金対応を実施させていただく判断をいたしました」と理由を伝えた。
「本内容を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、長らくお時間を頂戴したうえ、このようなご案内となりますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪しつつ「なお、本件はアニメ制作そのものの中止を意味するものではございません。アニメにつきましては、引き続き制作・公開に向けて進行してまいります」と報告した。
今後の対応について「すでにお届け済み、またはご提供済みの特典につきましては、そのままお受け取り・ご利用いただけます。なお、その他提供予定であった特典につきましては、全額返金対応に伴い、提供を終了させていただきます」とし「会員サイトにつきましても、本発表をもって更新を終了させていただきます。会員サイト自体は2026年12月31日までご利用いただけます」と伝えた。
なお、返金方法や手続きの詳細については、7月中に案内するという。
【全文】
いつも「ぶいすぽっ！STUDIO MEMBERS」を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、「ぶいすぽっ！STUDIO MEMBERS」にご加入いただいた全会員の皆様を対象に、全額返金対応を実施させていただくこととなりました。
アニメにつきましては、現在も制作・公開に向けて進行しておりますが、制作内容の見直しに伴い、今後の制作期間について明確な見通しをお伝えすることが難しい状況となっております。
会員の皆様には長らくお待ちいただいているなか、今後のご案内時期や提供時期が不透明な状態が続くことを踏まえ、今回、全額返金対応を実施させていただく判断をいたしました。
本内容を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、長らくお時間を頂戴したうえ、このようなご案内となりますことを、心よりお詫び申し上げます。
なお、本件はアニメ制作そのものの中止を意味するものではございません。
アニメにつきましては、引き続き制作・公開に向けて進行してまいります。
すでにお届け済み、またはご提供済みの特典につきましては、そのままお受け取り・ご利用いただけます。
なお、その他提供予定であった特典につきましては、全額返金対応に伴い、提供を終了させていただきます。
会員サイトにつきましても、本発表をもって更新を終了させていただきます。
会員サイト自体は2026年12月31日までご利用いただけます。
返金方法やお手続きの詳細につきましては、2026年7月中にあらためてご案内いたします。
対象となる皆様にはお手数をおかけいたしますが、詳細のご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
改めまして、日頃より多大なるご支援を賜っている皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
皆様のご期待にお応えできるよう、作品をより良い形でお届けすべく、スタッフ一同引き続き努めてまいります。
今後とも「ぶいすぽっ！」を何卒よろしくお願いいたします。
【写真】約2年前に公開されたVTuber事務所「ぶいすぽっ！」の長編アニメ制作の様子
サイトで「この度、『ぶいすぽっ！STUDIO MEMBERS』にご加入いただいた全会員の皆様を対象に、全額返金対応を実施させていただくこととなりました」と報告。「アニメにつきましては、現在も制作・公開に向けて進行しておりますが、制作内容の見直しに伴い、今後の制作期間について明確な見通しをお伝えすることが難しい状況となっております」と現状について説明。「会員の皆様には長らくお待ちいただいているなか、今後のご案内時期や提供時期が不透明な状態が続くことを踏まえ、今回、全額返金対応を実施させていただく判断をいたしました」と理由を伝えた。
今後の対応について「すでにお届け済み、またはご提供済みの特典につきましては、そのままお受け取り・ご利用いただけます。なお、その他提供予定であった特典につきましては、全額返金対応に伴い、提供を終了させていただきます」とし「会員サイトにつきましても、本発表をもって更新を終了させていただきます。会員サイト自体は2026年12月31日までご利用いただけます」と伝えた。
なお、返金方法や手続きの詳細については、7月中に案内するという。
【全文】
いつも「ぶいすぽっ！STUDIO MEMBERS」を応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、「ぶいすぽっ！STUDIO MEMBERS」にご加入いただいた全会員の皆様を対象に、全額返金対応を実施させていただくこととなりました。
アニメにつきましては、現在も制作・公開に向けて進行しておりますが、制作内容の見直しに伴い、今後の制作期間について明確な見通しをお伝えすることが難しい状況となっております。
会員の皆様には長らくお待ちいただいているなか、今後のご案内時期や提供時期が不透明な状態が続くことを踏まえ、今回、全額返金対応を実施させていただく判断をいたしました。
本内容を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、長らくお時間を頂戴したうえ、このようなご案内となりますことを、心よりお詫び申し上げます。
なお、本件はアニメ制作そのものの中止を意味するものではございません。
アニメにつきましては、引き続き制作・公開に向けて進行してまいります。
すでにお届け済み、またはご提供済みの特典につきましては、そのままお受け取り・ご利用いただけます。
なお、その他提供予定であった特典につきましては、全額返金対応に伴い、提供を終了させていただきます。
会員サイトにつきましても、本発表をもって更新を終了させていただきます。
会員サイト自体は2026年12月31日までご利用いただけます。
返金方法やお手続きの詳細につきましては、2026年7月中にあらためてご案内いたします。
対象となる皆様にはお手数をおかけいたしますが、詳細のご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
改めまして、日頃より多大なるご支援を賜っている皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
皆様のご期待にお応えできるよう、作品をより良い形でお届けすべく、スタッフ一同引き続き努めてまいります。
今後とも「ぶいすぽっ！」を何卒よろしくお願いいたします。