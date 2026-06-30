◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

森保一監督は「ここで大会を去らないといけないのは本当に残念です。選手たちは今日の試合も全力を尽くしてくれたし、ここに至るまでも日々プロセスを大事にして頑張ってくれた。スタッフも献身的に頑張ってくれた」と大会を総括。試合後は涙に暮れる選手一人一人と抱き合い、声をかけ続ける姿があった。

涙ながらに「今は悔しいが、結果を受け入れたい。ここヒューストンのスタジアムにも日本のサポーターがたくさん来てくれた。テレビや配信を通して応援してくれた方には、勝利を届けられなかった。監督の力が足りなくてすみませんと伝えたい」と語った。

日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットしたMF佐野海舟（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩艶（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。直後の13分には左45度からのビニシウスのシュートに鈴木彩が左手で触れ、ポストに当たってピンチを免れた。

しかし、その後も耐える展開が続き、後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められた。