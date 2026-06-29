「どうして…？」中森明菜、普通「出ない」バラエティー番組に登場…理由を明かす 貴重なカラオケ熱唱→サプライズ
歌手の中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）に登場した。20年ぶりに同局バラエティー出演となり、韓国・ソウルを舞台に笑顔あふれる貴重な姿を披露した。
【動画・写真】中森明菜、SixTONESと韓国ロケ…大はしゃぎの貴重な姿
今回は、初の海外ロケ「出張Golden SixTONES in 韓国」。SixTONESメンバーは、中森が合流すると「バラエティー番組で見たことない」と驚き。中森も「出ない」と即答した。
田中樹が「どうして出てくださったんですか？」と聞くと、中森は「皆さん（SixTONES）なので」「大好き」とにっこり。さらに「（韓国）ドラマが好き」「（呼び名は）明菜でいいです」と飾ることなく、全力ロケを繰り広げた。
すっかり意気投合し、京本大我が中森の名曲「DESIRE -情熱-」をカラオケで歌うと、なんと中森が自ら「はぁ〜どっこい！」の合いの手。さらに、マイクを持ってカラオケ熱唱となった。
さらに中森は、京本の父・京本政樹と24年前にスペインロケを行ったことがあるという縁も明らかに。急きょ、京本パパに電話をするというサプライズ展開となった。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【動画・写真】中森明菜、SixTONESと韓国ロケ…大はしゃぎの貴重な姿
今回は、初の海外ロケ「出張Golden SixTONES in 韓国」。SixTONESメンバーは、中森が合流すると「バラエティー番組で見たことない」と驚き。中森も「出ない」と即答した。
田中樹が「どうして出てくださったんですか？」と聞くと、中森は「皆さん（SixTONES）なので」「大好き」とにっこり。さらに「（韓国）ドラマが好き」「（呼び名は）明菜でいいです」と飾ることなく、全力ロケを繰り広げた。
すっかり意気投合し、京本大我が中森の名曲「DESIRE -情熱-」をカラオケで歌うと、なんと中森が自ら「はぁ〜どっこい！」の合いの手。さらに、マイクを持ってカラオケ熱唱となった。
さらに中森は、京本の父・京本政樹と24年前にスペインロケを行ったことがあるという縁も明らかに。急きょ、京本パパに電話をするというサプライズ展開となった。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。