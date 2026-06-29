そうめんと一緒に食べたい！加熱不要で作れる「かにかまオニオン」
【画像を見る】そうめんの日のおかずにぴったり「かにかまオニオン」
暑い日の人気メニュー「そうめん」。ゆで時間が短く、サッと食事を作りたい時に便利ですが、栄養バランスやボリューム感も気になるところ。そんなときにそうめんの具としておすすめのおかずを、料理研究家の池田美希さんが紹介してくれました。
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■かにかまオニオン
おいしすぎて、のせ過ぎてしまいそう
【材料】(2~3人分)
・かにかま …4本
・マヨネーズ …大さじ2
・粗びき黒こしょう …少々
【作り方】
1.玉ねぎは縦半分に切って横薄切りにし、水に約10分さらして水けを絞る。かにかまはほぐす。マヨネーズ大さじ2であえて器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。
(1人分76kcal/塩分0.5g)
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かにかまでたんぱく質、玉ねぎで野菜を追加！具を合わせれば、そうめんをもっと楽しめそうです。
調理／池田美希 撮影／豊田朋子 スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食
編集協力／渡辺ゆき デザイン／monostore 撮影協力／UTUWA
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。