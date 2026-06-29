「かにかまオニオン」


【画像を見る】そうめんの日のおかずにぴったり「かにかまオニオン」

暑い日の人気メニュー「そうめん」。ゆで時間が短く、サッと食事を作りたい時に便利ですが、栄養バランスやボリューム感も気になるところ。そんなときにそうめんの具としておすすめのおかずを、料理研究家の池田美希さんが紹介してくれました。

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■かにかまオニオン

おいしすぎて、のせ過ぎてしまいそう

そうめんのおともに！


【材料】(2~3人分)

・かにかま　…4本

・玉ねぎ　…1/2個

・マヨネーズ　…大さじ2

・粗びき黒こしょう　…少々

【作り方】

1.玉ねぎは縦半分に切って横薄切りにし、水に約10分さらして水けを絞る。かにかまはほぐす。マヨネーズ大さじ2であえて器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。

(1人分76kcal/塩分0.5g)

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かにかまでたんぱく質、玉ねぎで野菜を追加！具を合わせれば、そうめんをもっと楽しめそうです。

調理／池田美希　撮影／豊田朋子　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　

編集協力／渡辺ゆき　デザイン／monostore　撮影協力／UTUWA

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。