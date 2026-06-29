キル フェ ボン夏メニュー第2弾！桃やメロンを味わう旬のタルト全19種が登場

夏の訪れとともに、キル フェ ボンから待望の夏メニュー第2弾が登場します。2026年7月1日(水)より、桃やメロン、レモン、イチジクなど旬の果実をたっぷり使ったタルトが全国の店舗で順次販売開始。さらに、七夕限定タルトや夏限定の焼菓子もラインアップされ、この季節ならではの華やかなスイーツを楽しめます。見た目にも涼やかで特別感あふれる夏の味覚をチェックしてみましょう♡

桃やメロンが主役の夏限定タルト

今季の注目は、みずみずしい果実を贅沢に使った期間限定タルトです。

「桃とチーズのタルト」は、ピース1,450円、ホール(21cm)14,500円。桃ジャムや甘酸っぱいクリーム、チーズスフレが重なり合う人気商品です。販売期間は7月1日(水)～8月31日(月)。

「特選 北海道夕張産 夕張メロンのタルト」は、ピース2,000円、ホール(25cm)20,000円。濃厚な甘みと香りが魅力の夕張メロンをたっぷり楽しめます。販売期間は7月1日(水)～7月31日(金)。

「イチジクのタルト」は、ピース1,190円、ホール(25cm)11,900円。厳選したイチジクをふんだんに使用した濃厚な味わいが魅力です。

販売期間は7月1日(水)～7月31日(金)。※15～21cmの小サイズホールケーキもございます。

さらに、「レモンのティラミス」はピース1,410円、ホール(25cm)14,100円、「キウイフルーツとリンゴムースのタルト」もピース1,410円、ホール(25cm)14,100円で登場。爽やかな酸味が夏にぴったりです。

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限定タルトや希少フルーツも見逃せない

夏ならではの特別なタルトも充実しています。

「島根県産“ゴールデンパール”メロンのタルト」は、ピース3,030円、ホール(25cm)30,300円。希少なメロンのとろける甘さと芳醇な香りを堪能できます。

7月20日(月)限定販売の「桃とココナッツムースのキャンドルナイトケーキ」は、ピース1,500円、ホール(25cm)15,000円。桃とココナッツムース、フランボワーズジャムの組み合わせが楽しめます。

七夕シーズンには、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜店、グランフロント大阪店限定で「星型 流れ星のタルト」を販売。

ピース1,720円、ホール(27cm)13,760円で、マンゴーやブルーベリーを使った幻想的なデザインが魅力です。

また、グランフロント大阪店限定の「長野県産“すずあかね”のタルト」は、ピース1,450円、ホール(25cm)14,500円。爽やかな甘酸っぱさが楽しめます。

定番人気の「チョコレートとミントのタルト」は、ピース1,190円、ホール(25cm)11,900円で販売され、ミントの爽快感とチョコレートの相性を味わえます。

夏限定焼菓子も登場

手土産やギフトには、夏限定の焼菓子がおすすめです。

「夏のバトン3本入り ～Summer Letter～」は1,019円。パイナップルとココナッツ、レモン、プレーンの3種類を詰め合わせた季節限定セットです。

さらに新作の「レモンのパウンド」は1,306円。レモンピールと濃縮レモン果汁を使用し、爽やかな香りと酸味を楽しめます。どちらも全12店舗と公式オンラインストアで販売されます。

夏だけの特別な味わいを楽しんで

旬の果実をふんだんに使ったタルトから、限定デザインの特別なケーキ、夏らしい焼菓子まで、キル フェ ボンの夏メニュー第2弾は魅力が盛りだくさんです。

家族や友人との集まりにはもちろん、自分へのご褒美タイムにもぴったり♪

季節限定の商品が多いため、気になるメニューはぜひ早めにチェックして、夏ならではの贅沢な味わいを楽しんでみてください。