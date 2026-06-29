◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 カナダ 1―0 南アフリカ（2026年6月28日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は28日（日本時間29日）、決勝トーナメント（T）1回戦がスタートし、共催国カナダが南アフリカを1―0で破り、初のベスト16入りを決めた。

初めて決勝Tへ駒を進めたチーム同士の対戦は、立ち上がりからタイトな展開が続いた。前半終了間際、カナダは左CKからゴール前で立て続けにシュートを放ったが、南アフリカはGKウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）を中心にはね返す粘りを見せ、0―0で折り返した。

後半にも惜しいチャンスがあったカナダは30分、ケガの影響でここまで起用を見送ってきたDFデービス（Bミュンヘン）を投入。スコアレスのまま延長戦かと思われたアディショナルタイムの47分、右クロスがはじき返されたところをMFエウスタキオ（ポルト）が胸トラップから右ボレーでゴール左隅へ。試合会場に近いロサンゼルスFCへ今季レンタル移籍したキャプテンが、土壇場の決勝弾でチームを2回戦へ導いた。

ハーフタイムには審判と言い争う場面もあったマーシュ監督は、試合後の円陣で「君たちはカナダの英雄だ」と称賛した。カナダは1次リーグB組を2位通過。1位なら決勝T1、2回戦の会場は地元バンクーバーだったが、ロサンゼルスで行われたこの日もサポーターが大勢駆けつけた。決勝T2回戦ではオランダ―モロッコの勝者と対戦する。

▼エウスタキオ シュートを打った時、みんなも一緒に打ってくれたように感じた。みんなが少しずつ力を込めてくれて、ボールがネットに吸い込まれた。本当にうれしい。