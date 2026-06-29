◇サッカーW杯北中米大会

韓国の李在明大統領が28日、自身のXを更新し、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で2大会ぶりの1次リーグ敗退を喫した韓国代表について異例の批判を行った。

李大統領は「予想外の結果に戸惑いを超えて、あきれている」と投稿。「人事が全てを決めることが改めて証明された。能力よりも身内びいきを優先し、無能な人を指揮官に選べば結果は火を見るより明らかだ」と、不透明な採用プロセスが指摘されていた洪明甫監督を問題視した。同監督は14年W杯ブラジル大会でも代表チームを率い、1次リーグ敗退を喫していた。

李大統領はさらに、「公益より個人の利益を優先するような、ずさんな任命が可能なのは、任命権を持つ者をチェックして責任を追及することが不可能、困難だからだ」と大韓サッカー協会の組織体制を断罪。文化体育観光省に対して「今回の事態を徹底的に調査し、原因を分析した上で、再発防止策と改善策を策定するよう要請する」と記した。

韓国は1次リーグA組でメキシコと南アフリカに敗れ、勝ち点3の3位止まり。各組3位のうち決勝トーナメントへ進出する成績上位8チームにも残れなかった。韓国国内では指揮官の“出入り禁止”の看板を掲げる飲食店も出現する中、洪明甫監督は28日（日本時間29日）にチームが滞在中のメキシコ・グアダラハラで会見。「国民の皆さまに心からおわび申し上げます。期待していた結果を出せなかった。責任はすべて私にある」と辞任を表明した。