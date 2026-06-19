サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国がエスタディオ・グアダラハラで行われた。韓国は後半5分、まさかのミスから痛恨の失点を喫し、英メディアでは厳しい見解が示された。

グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カラーが目立つ中、キックオフとなった。メキシコがボールを保持し、パスを回すと客席から「オーレ」の声が響く熱狂ムードに。一方で、韓国ボールになると大ブーイングが響いた。

均衡が破れたのは後半5分だった。メキシコFWキニョーネスが韓国ゴール前へクロスを放り込むと、ゴール前で両チーム選手が競り合って浮き球に。これに韓国GKキム・スンギュが反応したが、味方と激突し捕り損ねると、こぼれ球を拾ったメキシコMFロモに先制ゴールを決められた。

痛恨ミスによって招いた失点。英公共放送「BBC」の放送では元イングランド代表のマーティン・キーオン氏が失点シーンを振り返り「GKによる酷いミスだ。最初のボールは、彼が処理したと思うだろう。チームメートが邪魔になったのだろうか。しっかりと保持しているべきだ。まったくコントロールできていない」と厳しい評価を下していた。



（THE ANSWER編集部）