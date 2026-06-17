六本木ヒルズにビジュアル満点な夏スイーツ集結 ふわふわかき氷から多国籍グルメなど16店舗
【女子旅プレス＝2026/06/17】東京・六本木ヒルズにて、夏恒例のスイーツ企画「ROPPONGI HILLS ICE！ ICE！ ICE！ 2026」が2026年7月1日から8月31日まで開催される。初参加5店舗を含む全16店舗それぞれで季節のひんやりスイーツを提供するもので、王道アイスから極上かき氷、多国籍スイーツまでバリエーション豊かに展開される。
【写真】ビジュ満点なラインナップ
ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブションからは、昨年も人気を集めたマンゴー尽くしのかき氷「グラス ピレ マンゴー」が登場。ふんわりと削った氷にパイナップル・パッションフルーツ・マンゴーのピューレを合わせ、マダガスカル産バニラの芳醇な香りを添えたエキゾチックシロップを重ねた。別添えのシロップで、最後までマンゴーの余韻を楽しめる。
関東初出店となる茶の庭の「抹茶かき氷 ピスタチオクリーム」は、六本木ヒルズ限定のかき氷として登場。茶葉の旨味と上品な香りを引き立てた濃厚な抹茶シロップを繊細な口どけの氷に重ね、白あんベースのもちもちソースが新感覚の味わいを演出。仕上げにはピスタチオのエスプーマと胡桃をトッピングしており、こだわりの日本茶や多彩なドリンクとともに賞味できる。
ナイン9＋の「信州産生シロップかき氷」は、ドッグフレンドリーなカフェが提供する本格かき氷。信州の純氷を丁寧に削り出し、ふわりとほどける口どけに、素材本来の甘みを引き立てた生シロップを合わせた。つぶつぶ食感の果肉と生クリームのエスプーマが調和するいちごをはじめ、果肉を贅沢に使用したマンゴー、ライムとウォッカを合わせた大人のフレーバーに。
POKEDO MARKET（ポケドゥ・マーケット）の「ハワイアンシェイブアイス」は、色鮮やかなシロップを重ねたレインボーシェイブアイスで、夏の期間限定として登場する。豊富なフレーバーの中から好みの3種類を選び、自分だけのカラーを楽しめる。カラフルなビジュアルが夏らしさを引き立て、写真映えも狙える一品だ。
また、多国籍なグルメが集結しており、旅気分が味わえるのも魅力のひとつ。ニャーヴェトナムの「マンゴーとチーズ、ココナッツアイスのデザートバインミー」、濃厚なアサイーのピューレとアイスクリームの上に5種類のフルーツを贅沢にトッピングしたエッグスンシングスの「アサイーボウル」のほか、ジェラテリア ラッフィナートの「ジェラート3種盛りコーン」、マムアンドポップス ジェラートの「長野園・摘みたてブルーベリージェラート」と多彩なラインナップ。オショモコの「ピーチフローズンマルガリータ」「フローズンマルガリータ」とアルコールも揃う。
ほかにも、夏限定のパルフェや数量限定のシューアイスなど、目にも涼やかなスイーツが登場。食べ歩きや、手土産にもうれしいテイクアウトメニューも豊富に揃っている。期間中はヒルズボックスにてポップアップ出店も予定されており、詳細は順次公開される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催日時：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
開催場所：六本木ヒルズ内 各店舗
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【写真】ビジュ満点なラインナップ
◆フォトジェニックなふわふわかき氷が登場
ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブションからは、昨年も人気を集めたマンゴー尽くしのかき氷「グラス ピレ マンゴー」が登場。ふんわりと削った氷にパイナップル・パッションフルーツ・マンゴーのピューレを合わせ、マダガスカル産バニラの芳醇な香りを添えたエキゾチックシロップを重ねた。別添えのシロップで、最後までマンゴーの余韻を楽しめる。
ナイン9＋の「信州産生シロップかき氷」は、ドッグフレンドリーなカフェが提供する本格かき氷。信州の純氷を丁寧に削り出し、ふわりとほどける口どけに、素材本来の甘みを引き立てた生シロップを合わせた。つぶつぶ食感の果肉と生クリームのエスプーマが調和するいちごをはじめ、果肉を贅沢に使用したマンゴー、ライムとウォッカを合わせた大人のフレーバーに。
POKEDO MARKET（ポケドゥ・マーケット）の「ハワイアンシェイブアイス」は、色鮮やかなシロップを重ねたレインボーシェイブアイスで、夏の期間限定として登場する。豊富なフレーバーの中から好みの3種類を選び、自分だけのカラーを楽しめる。カラフルなビジュアルが夏らしさを引き立て、写真映えも狙える一品だ。
◆世界旅行気分を味わえる各国のひんやりグルメ
また、多国籍なグルメが集結しており、旅気分が味わえるのも魅力のひとつ。ニャーヴェトナムの「マンゴーとチーズ、ココナッツアイスのデザートバインミー」、濃厚なアサイーのピューレとアイスクリームの上に5種類のフルーツを贅沢にトッピングしたエッグスンシングスの「アサイーボウル」のほか、ジェラテリア ラッフィナートの「ジェラート3種盛りコーン」、マムアンドポップス ジェラートの「長野園・摘みたてブルーベリージェラート」と多彩なラインナップ。オショモコの「ピーチフローズンマルガリータ」「フローズンマルガリータ」とアルコールも揃う。
◆彩り華やぐご褒美スイーツ続々
ほかにも、夏限定のパルフェや数量限定のシューアイスなど、目にも涼やかなスイーツが登場。食べ歩きや、手土産にもうれしいテイクアウトメニューも豊富に揃っている。期間中はヒルズボックスにてポップアップ出店も予定されており、詳細は順次公開される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■「ROPPONGI HILLS ICE！ ICE！ ICE！ 2026」開催概要
開催日時：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）
開催場所：六本木ヒルズ内 各店舗
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