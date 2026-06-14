8回1/3を投げて1失点の快投で今季7勝目

【MLB】ドジャース 7ー1 ホワイトソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板し、8回1/3を1失点の快投で7勝目を挙げた。大記録は逃したものの、降板時には敵地ファンからスタンディングオベーションが送られた。この光景に対し、シカゴ放送局も「とても上品」と感銘を受けている。

初回から相手打線を寄せ付けず、完璧な投球を披露した。8回2死まで1人の走者も許さず、味方の失策で完全試合が消滅した後も無安打投球を継続。しかし、9回先頭のピーターズにソロ本塁打を浴び、ノーヒットノーランは幻となった。続く打者を中飛に打ち取ったところで降板となったが、圧倒的なパフォーマンスに敵地のファンも立ち上がって拍手を送った。

大記録こそ逃したが、その投球は歴史的な価値を持っていた。前回登板で22者連続アウトを記録して降板していた山本は、この日もアウトを重ねて計45人連続アウトをマーク。これは2014年にヤスメイロ・ペティットが記録した46人連続のメジャー記録にあと1人に迫る、歴代2位タイの偉業だった。

ホワイトソックスの地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」で実況を務めるジョン・シュリフェン氏は、降板時の光景に言及した。「とても上品ですね。ホワイトソックスファンが彼にスタンディングオベーションを送って、野球IQを示しています」と感銘を受けた様子。「なんという仕事ぶりなんでしょう」と称賛し、敵地を魅了した快投を振り返った。（Full-Count編集部）