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元中学校教師が解説「心の緊張がほどけて気力が戻ってくる」完全不登校から大学受験を目指せるようになる親のサポート術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」が「【完全不登校】が大学受験を目指せるようになるまで」を公開した。思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、完全な不登校状態から大学受験を目指すまでに立ち直った親子の事例を取り上げ、解決策となる親の接し方を解説している。



動画では、中学2年生の夏前から学校を休みがちになり、9月には完全不登校となってうつのような状態に陥った「中村さん」の事例を紹介。中村さんはプログラムへの参加を経て、徐々に心を開いて笑顔を取り戻し、無事に高校へ進学した。現在は大学受験に向けて積極的に勉強に取り組んでいるという。



道山氏はこの劇的な変化をもたらした要因として、親が実践した3つのサポートを挙げる。1つ目は「子どもの意思を最優先する」ことだ。「きちんと学校に行って勉強している」という理想の押しつけをやめ、まずは子どもの気持ちを聞いて尊重する姿勢が重要であると指摘した。2つ目は「できたことをほめる」こと。学校に行けない、朝起きられないといったできないことを責めるのではなく、日常の中でできたことを見つけて言葉で伝えるのがポイントだ。3つ目は「明るくリラックスして接する」ことであり、学校を強制せず毎日を穏やかに過ごせることだけを考えて接するよう助言している。



これらのサポートによって子どもが安心できる居場所ができ、「責められず受け入れられると心の緊張がほどけて気力が戻ってくる」と道山氏は語る。さらに、ほめられる経験が積み重なることで自己肯定感が育ち、失敗を恐れず新しいことに挑戦する力が生まれると解説した。



不登校に悩む家庭において、親が焦らずに安心できる環境を整えることが、子どもの自立と次への一歩を促す基盤となる。親子の信頼関係を深め、子どもの可能性を引き出すための具体的なヒントが詰まった動画である。