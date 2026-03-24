【衛生観念ヤバ！義両親と同居】いたれり尽くせりの同居生活…手放せる！？＜第10話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第10話 まるで正反対のいい人たち
【編集部コメント】
身寄りのないフミカさんにとって、温かく迎え入れてくれた義実家は、「第2の実家」のような大切な居場所になっていました。そのため「別居＝居場所を失う」という怖さもあり、フミカさんはなかなか別居に踏み切れないようです。産後はメンタルも崩れやすい時期。フミカさんが不安に思う気持ちもわかります。でも大切だからこそ、近くにいすぎて壊れてしまう前に距離を置くことも大事だと思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第10話 まるで正反対のいい人たち
【編集部コメント】
身寄りのないフミカさんにとって、温かく迎え入れてくれた義実家は、「第2の実家」のような大切な居場所になっていました。そのため「別居＝居場所を失う」という怖さもあり、フミカさんはなかなか別居に踏み切れないようです。産後はメンタルも崩れやすい時期。フミカさんが不安に思う気持ちもわかります。でも大切だからこそ、近くにいすぎて壊れてしまう前に距離を置くことも大事だと思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙