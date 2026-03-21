ラミレスの妻、ダウン症公表･10歳長男の成長に驚き
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが18日、オフィシャルブログを更新。10歳の長男・剣持（けんじ）くんの成長についてつづり、 その大きな変化に驚きを明かした。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
この日、「ダウン症の成長って」と題してブログを更新。学年末を迎え、「毎日たくさん持ち帰ってきます」と子どもたちの様子を報告。「長男はしっかりお片付け。次男は玄関に広げたまま。←毎日言っても改善されず」と兄弟それぞれの個性についてもユーモアを交えてつづった。
長男が持ち帰った学年ごとの身長の変化が書き込まれたプリントには、小学校入学後の身長の伸びが記されており、「小学校入ってから24cmも伸びてたっ！特に今年12cm」とビックリ。
さらに、引き締まった体つきでポーズを取るたくましく成長した長男の姿とともに、美保さんは「ダウン症の子って小さいんじゃなかった？って勘違いしてましたわ」と率直な思いを明かし、「同級生にも負けてない身長と体格」とコメント。「さぁ、どこまで伸びるかな〜。目指せ高身長ダウン症！！」と前向きなエールを送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「おーー!!!!カッコイイね」「もっともっとたくましくなるさ」などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している長男、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
長男が持ち帰った学年ごとの身長の変化が書き込まれたプリントには、小学校入学後の身長の伸びが記されており、「小学校入ってから24cmも伸びてたっ！特に今年12cm」とビックリ。
さらに、引き締まった体つきでポーズを取るたくましく成長した長男の姿とともに、美保さんは「ダウン症の子って小さいんじゃなかった？って勘違いしてましたわ」と率直な思いを明かし、「同級生にも負けてない身長と体格」とコメント。「さぁ、どこまで伸びるかな〜。目指せ高身長ダウン症！！」と前向きなエールを送り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「おーー!!!!カッコイイね」「もっともっとたくましくなるさ」などの声が寄せられている。