横浜EXに新戦力…帰化選手のシェイク・ケイタと特別指定選手として福岡第一出身の河合瑠那が加入

3月17日、B2東地区の横浜エクセレンスは、シェイク・ケイタとの『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』における選手契約合意と、河合瑠那が特別指定選手として加入したことを発表した。

マリ共和国出身で現在26歳のケイタは203センチ105キロの体格を持つスモールフォワード。日本体育大学柏高校 （千葉県）かから専修大学に進むと、全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）でリバウンド王になるなど輝かしい功績を残した。その後、2023年は社会人リーグのFantasista.Ltdに所属。2024－25シーズンには香川ファイブアローズに入団し、今シーズンは大塚商会レッドアルファーズでプレーした。2024年に日本国籍を取得したケイタは、帰化選手枠としての加入となりプレーオフに向けて大きな補強となった。

愛知県出身で現在23歳の河合は、183センチ82キロのポイントガード兼シューティングガード。福岡第一高校（福岡県）を卒業後、大阪学院大学に進学。2025年2月にはB3の山口パッツファイブに練習生として参加。同年11月からは横浜EXの練習に参加していたという河合は、特別指定選手としてBリーグの舞台に立つことになる。

ケイタと河合はそれぞれクラブ公式サイトを通じて次のようにコメントを寄せた。



▼シェイク・ケイタ



「シーズン途中ですが、このチームに参加させてもらえてすごくうれしいです。僕の得意なプレーはリバウンドや強いディフェンスです。ぜひ、皆さん一緒に頑張りましょう！これからもよろしくお願いします！」

▼河合瑠那



「特別指定選手で加入することになりました河合瑠那です。コート内外でパッション全開でチームを盛り上げます！クーリバリ セリンムルタラに次ぐチーム2番手の若手になりますが、応援の程よろしくお願いします！」







【動画】ケイタが横浜EXのファンに挨拶