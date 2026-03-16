「ビジュがいいからお花見に持っていきたい！」【ミスド】「桜もちっとドーナツ」全4品を実食レビュー
【ミスド】2026年の 「桜もちっとドーナツ」全4品を実食レビュー
ミスタードーナツ（ミスド）には、今年も春らしさ満開の期間限定商品の「桜もちっとドーナツ」が登場です。2026年は「春の桜に、いちごが咲いた。」をテーマに、今が旬のいちごを使ったドーナツが勢ぞろい！ 全4品をフードライターが実食して本音でリポートします。
【画像】発売当時、買えない人も続出した「ミスド55周年記念ドーナツ」
1. 「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」
最初に紹介するのは、「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」テイクアウト216円／イートイン220円。今回発売されたドーナツの中でも、ひときわ目を引くかわいらしいビジュアルが印象的。ピンク色のコーティングに桜の花びらモチーフがあしらわれており、春らしさ満点です。
ひと口食べると、もっちりとした弾力のある生地に、いちごのやさしい甘さがふわりと広がります。いちごみるくあんの滑らかな口どけと、ザクッとしたいちご顆粒の食感も美味。いちごとあんこの組み合わせを満喫できる、和テイストのドーナツです。
2. 「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」
続いて紹介するのは、「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」テイクアウト205円／イートイン209円。桜風味の生地に、いちご風味のグレーズ（ドーナツを覆う薄く半透明の砂糖衣）をコーティングした一品です。今回のシリーズの中では、最も手頃な価格で楽しむことができます。
ひと口頬張ると、生地がもっちもち！ そこにいちごジャムのような甘酸っぱい風味のグレーズがジュワッと広がり、シンプルながらも満足感のある味わいです。
トッピングが少ない分、生地本来のもちっとした弾力や風味をしっかり楽しめるのも魅力。生地に練り込まれた桜の香りはほんのり控えめで、いちごの甘い風味が主役のドーナツです。
3. 「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」
続いてご紹介するのは、「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」テイクアウト216円／イートイン220円。
桜風味の生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング。仕上げにシュガーをまぶし、味もビジュアルもホイップクリーム大福をイメージしたドーナツなのだそうです。
食べてみると、表面のストロベリーチョコの甘さと、ふんわり軽いいちごホイップが絶妙にマッチ。生地のもっちり感と、クリームの軽やかな口当たりも相性抜群です。
甘さはしっかりありますが、ふんわりとした口どけでぺろりと食べられる一品。コーティングされたシュガーの口どけが、ビジュアルだけでなく味わいにも大福らしさが感じられ、ほかにはないドーナツを楽しめます。
4. 「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」
最後にご紹介するのは、「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」テイクアウト216円／イートイン220円。桜風味の生地にいちごみるくあんとカスタードクリームをサンドし、表面にはホワイトチョコといちご顆粒をトッピング。キュートなビジュアルが魅力のドーナツです。
ひと口食べると、いちごみるくあんのやさしい甘さとコクのあるカスタードクリームが合わさり、ドーナツというよりもスイーツのような味わいです。カスタード、いちごみるくあん、ホワイトチョコレート層のおいしさを堪能できます。
ドーナツの中にあんとクリームがたっぷり入っているので、今回のシリーズの中でも特に食べごたえを感じる一品でした。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て今しか食べられない期間限定商品です。気になる商品があれば、ぜひ店舗でチェックしてみてください。
※価格は全て税込表示。商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)