「私のせいで娘がいじめられている？」嘘で被害者を演じたママ友の代償【優しさを食い尽くすママ友 特別編】
■【優しさを食い尽くすママ友】のあらすじ
シングルマザーの美月は、ママ友・佳乃の善意を利用しながら、「被害者」を装った嘘で周囲を味方につけていた。佳乃を悪者に仕立て、子どもの世話を再度任せたいと嘘を重ねるが美月の嘘はバレ、味方だったママ友たちの怒りの矛先は、ついに美月へ――。
嘘を重ねた代償は、想像以上に大きく…美月はどんな現実と向き合うことになる？
シングルマザーの美月は、ママ友・佳乃の善意を利用しながら、「被害者」を装った嘘で周囲を味方につけていた。佳乃を悪者に仕立て、子どもの世話を再度任せたいと嘘を重ねるが美月の嘘はバレ、味方だったママ友たちの怒りの矛先は、ついに美月へ――。
嘘を重ねた代償は、想像以上に大きく…美月はどんな現実と向き合うことになる？
ママ友にも親にも嘘ばかりついてきた美月のその後
さらには佳乃の嘘の噂を美月と一緒になって拡散してしまったママ友は、「佳乃に訴えられたらどうするんだ？」と責められるけれど、美月はその連絡を放置してしまい…。
娘が学校でいじめられている⁉
そんな美月の態度によって、影響が出てしまったのは娘！ どうやらクラスで娘へのいじめが始まってしまい…。自分が嘘の噂をバラまいたことで怒っている佳乃の仕業と考えた美月は、学校に行こうとするけれど…。
自分の境遇がツラいことを周りのせいにして、自分より幸せに見える人に嫉妬して、さらにはその人を陥れようとした美月。彼女が反省し、娘のために生きなおす決意はできる…？
続きは新コミックアプリ限定で全2話公開中。
(ウーマンエキサイト編集部)