キレイな人は「形が違う」 シンプルなのに華がある「目立ちすぎずに目にとまる」アクセサリー





「物足りない」も解決する主役級のイヤリング・ピアス



ごく小さいものよりも、耳元に1つあしらうだけで、ほかのアクセも、アクセの重ねづけも不要になる、パッっと華やぐ存在感。そんな甘さひかえめで女らしい、ヴィンテージライクなイヤリングをご紹介。







デザイン性のあるゴールド

イヤカフ／へレディタス シンプルなフープを2つ重ねた、存在感を放つデザイン。ノースリーブやTシャツなど、薄手のトップスに合わせたいボリューム感。耳たぶにはさんで使うと、華やかなアクセントとして作用。







ヴィヴィッドカラー＋円形のクラシックなデザイン

赤イヤリング／アビステ ベーシックな服にゴールドのアクセサリーは鉄板。ころんとしたヴィヴィッドカラーのサークルイヤリングで、レトロに飾るのも選択肢のひとつ。







シルバーこそ個性的なフォルムを

シルバーピアス／BONEE（エドストローム オフィス） 横顔もキレイに飾れる、クリップホールドタイプのしずく形。耳たぶを覆う、ちょうどいい大きさで、服を選ばずどんなシーンにも使える。







