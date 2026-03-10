キレイな人は「形が違う」 シンプルなのに華がある「目立ちすぎずに目にとまる」アクセサリー

「物足りない」も解決する主役級のイヤリング・ピアス


ごく小さいものよりも、耳元に1つあしらうだけで、ほかのアクセも、アクセの重ねづけも不要になる、パッっと華やぐ存在感。そんな甘さひかえめで女らしい、ヴィンテージライクなイヤリングをご紹介。



デザイン性のあるゴールド

イヤカフ／へレディタス　シンプルなフープを2つ重ねた、存在感を放つデザイン。ノースリーブやTシャツなど、薄手のトップスに合わせたいボリューム感。耳たぶにはさんで使うと、華やかなアクセントとして作用。



ヴィヴィッドカラー＋円形のクラシックなデザイン

赤イヤリング／アビステ　ベーシックな服にゴールドのアクセサリーは鉄板。ころんとしたヴィヴィッドカラーのサークルイヤリングで、レトロに飾るのも選択肢のひとつ。



シルバーこそ個性的なフォルムを

シルバーピアス／BONEE（エドストローム オフィス）　横顔もキレイに飾れる、クリップホールドタイプのしずく形。耳たぶを覆う、ちょうどいい大きさで、服を選ばずどんなシーンにも使える。



