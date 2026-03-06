「プロパーの55歳以上の管理職が軒並み退職」 親会社の出向者は残る“理不尽リストラ”に愛想を尽かした男性

長年勤めた会社でも、理不尽なリストラを目の当たりにすれば、一気に情も冷めてしまうだろう。投稿を寄せた60代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1300万円）はかつて、大手の工作機械メーカーに勤めていた。

しかし、男性が58歳の時に会社の業績が悪化し、親会社から人員整理の指示があった。（文：長田コウ）

「今の会社の社長に声をかけてもらい転職しました」

リストラ自体は業績不振であれば致し方ない面もあるが、男性が納得いかないのはその対象者だった。

「その時に、親会社からの出向者は元に戻ると思いましたが、そのままで、プロパーの55歳以上の管理職が軒並み退職となりました」

親会社の意向とはいえ、生え抜きばかりが切られてよそ者が残るのでは、現場の不満が溜まるのも無理はない。男性自身は定年までの雇用を保証されたようだが、すっかり愛想を尽かしたようだ。

「私の場合は62歳定年を頂いたのですが、会社に対する気持ちも薄れやりがいが無くなり、60歳で退職を決意」

その後、幸いなことに新しい縁に恵まれたという。

「今の会社の社長に声をかけてもらい、退職後に今の会社に転職しました。今の会社の社長とはよく夜のお店で会ってましたので、当時の私の状況を知っておられたのではないでしょうか」

