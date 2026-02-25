ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤ÊºÌ¤ê¤È½Õ¿§¥·¥ç¥³¥é¤¬±Ç¤¨¤ëÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥®¥Õ¥È¡ªCAFE OHZAN¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×
CAFE OHZAN¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯3¼ï¤¬2026Ç¯2·î20Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢½Õ¿§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Â£¤ëÁê¼ê¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÈ¢¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤¡¢½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡ù
CAFE OHZAN¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡ËÈÎÇä¾ì½ê¡§Ä¾±ÄÅ¹¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§3¼ïÎà¡Ê¥¥å¡¼¥Ö5¸ÄÆþ¡¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯5ËÜÆþ¡¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯10ËÜÆþ¡Ë²Á³ÊÂÓ¡§1,566±ß¡Á2,916±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä·ÁÂÖ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê
CAFE OHZAN¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥é¥¹¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥¹¥¯ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅìµþ±Ø¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤âÅ¸³«¤·¡¢Åìµþ¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄêºî¤Ï¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ëºé¤¯¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤½Õ¥®¥Õ¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾åÉÊ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯5¸ÄÆþ ¥·¥§¥ê¡¼
²Á³Ê¡§1,782±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆâÍÆ¡§5¸ÄÆþ
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö°¦¤·¤¤¿Í¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¥·¥§¥ê¡¼¡É¤ÎÌ¾¤ò»ý¤Ä¡¢¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Î¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¤Ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥Ù¥ê¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¾®È¢¤ÎÃæ¤Þ¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤¬ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤Î¥¯¥Þ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤âÆþ¤ê¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¤ËÉ½¾ð¤¬¤æ¤ë¤à¥®¥Õ¥È»ÅÍÍ¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥¢¥É¥é¡¼¥Ö¥ë
²Á³Ê¡§1,566±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆâÍÆ¡§5ËÜÆþ
¡ÈÁÇÅ¨¤Ê¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡È¥¢¥É¥é¡¼¥Ö¥ë¡É¤Ï¡¢¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à5ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼·Ï¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤Î·Ú¤¤¿©´¶¤ò½Å¤Í¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥í¥´Æþ¤ê¥Á¥ç¥³¥×¥ì¡¼¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹½À®¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯10ËÜÆþ ¥·¥å¥Ô¥Í
²Á³Ê¡§2,916±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆâÍÆ¡§10ËÜÆþ
¡È²Ä°¦¤¤¤¢¤Ê¤¿¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¥·¥å¥Ô¥Í¡É¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê3¼ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê5ËÜ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹ÈÃã¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Æþ¤ê¡¢Ì£¤Î¿¶¤ìÉý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
10ËÜ¤¹¤Ù¤Æ°Õ¾¢¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áª¤Ö»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥®¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë°ìÈ¢¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¥«¥«¥ª¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤ë½Õ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ß¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡§5¼ï¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼2¼ï¡¦¥ß¥ë¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¡Ë
¿¼¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¥«¥«¥ª¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÇÛ¿§¤Ï¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥®¥Õ¥È¥È¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤ÎÃæ¤Ë½Õ¤é¤·¤¤»ÀÌ£¤ÎÎØ³Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö¤Ó¤é¤ä¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¸ú¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¸ÄÊñÁõ¤ÇÇÛ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤â¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¿§¤È¿©´¶¤ÎÎ¾Êý¤Çµ¨Àá´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤ÊºÌ¤ê¤È½Õ¿§¥·¥ç¥³¥é¤¬±Ç¤¨¤ëÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥®¥Õ¥È¡ª
CAFE OHZAN¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. CAFE OHZAN ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ç¤¹¡£
Q. CAFE OHZAN ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤Ï¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÎÇä¾ì½ê¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£
Q. CAFE OHZAN ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤Î²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©
²Á³ÊÂÓ¤Ï1,566±ß¡Á2,916±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
