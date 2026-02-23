TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』、第2クール OP/ED主題歌・劇中歌を収録したアルバムの発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ANIPLEX × Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ）、10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中！

この度、第2クールの作中で使用されるOP/ED主題歌・劇中歌を全曲、さらにボーナストラックを収録したアルバムが、3月25日に発売決定した。アルバムジャケットはキャラクター原案・左による描きおろしイラストを使用したスペシャルジャケットとなる。

「SI-VIS」と《XENOS》の戦いが本格化した第2クール。物語の深化とともに、さらなる進化を遂げた楽曲を収録したアルバムとなっている。

また、2026年2月28日（土）には新宿・歌舞伎町にある、「東急歌舞伎町タワー」敷地内での “公認ストリートライブ”「Kabukicho Street Live Fes.」へ「SI-VIS」フルメンバーでの出演も決定している。

●リリース情報

『SI-VIS: The Sound of Heroes』 2nd Season Songs ALBUM

「PACEM」

2026年3月25発売

【通常盤（CD）】

価格：￥3,300（税込）

品番：VVCL-2896

【初回生産限定盤（CD＋BD）】

価格：￥3,850（税込）

品番：VVCL-2894〜2895

●イベント情報

「Kabukicho Street Live Fes.」

イベント日時：2026年2月28日(土)12:30から

開場日時：2月28日（土）12:00

会場： シネシティ広場／東急歌舞伎町タワー スターバックス前・和牛特区前

●作品情報

TVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』

毎週日曜日朝9時30分よりフジテレビほかにて第２クール放送中

毎週日曜朝9:30~

フジテレビ／関西テレビ／東海テレビ／テレビ西日本／仙台放送／テレビ静岡

北海道文化放送／テレビ新広島／福島テレビ／長野放送／石川テレビ／岡山放送

テレビ愛媛／高知さんさんテレビ／サガテレビ／TKUテレビ熊本／鹿児島テレビ

毎週土曜朝5:20~富山テレビ

毎週土曜朝5:30~新潟総合テレビ

毎週日曜24:55~福井テレビ

毎週日曜25:25〜テレビ宮粼

毎週火曜15:15〜さんいん中央テレビ

毎週日曜25:25〜沖縄テレビ

毎週木曜24:53〜テレビ長崎

毎週木曜24:45〜さくらんぼテレビ

毎週木曜25:15〜岩手めんこいテレビ

配信情報

各配信プラットフォームにて順次配信予定。

ABEMA／Prime Video／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／DMMTV／FOD／Hulu／Lemino／NETFLIX／U-NEXT／アニメ放題／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／TVer／Anime Festa／ニコニコチャンネル／ニコニコ生放送／J:COM STREAM／TELASA／milplus

【スタッフ】

監督：吉田大輔

シリーズ構成・脚本：丸戸史明

キャラクター原案：左

キャラクターデザイン：大槻菜穂、藤井奈美

サブキャラクターデザイン：高橋美香、山中正博

モンスターデザイン：尾之上知久

総作画監督：大東百合恵

アクション作画監督：平山貴章

美術監督：牧野孝雄

色彩設計：堀川佳典

撮影監督：三上颯太

CGディレクター：高橋将人

編集：神宮司由美

音響監督：名倉 靖

音楽：睦月周平

アニメーション制作：スタジオヴォルン

主題歌

第2クールOPテーマ：「スーパーノヴァ」SI-VIS

第2クールEDテーマ：「Singing Over」SI-VIS

【キャスト】

キョウヤ：古屋亜南

凪：石見舞菜香

セイレーン：佐倉綾音

μ（ミュー）：鬼頭明里

ソウジ：島粼信長

JUNE（ジューン）：斉藤壮馬

YOSUKE：浪川大輔

神里泪：河瀬茉希

三枝聖那：高垣彩陽

クリオス：潘 めぐみ

リュコス：内田真礼

アポロン：鳥海浩輔

メーデイア：喜多村英梨

サマエル：笠間淳

アルコーン：河本邦弘

アーティスト

キョウヤ starring 馬越琢己 from SI-VIS

凪 starring 成田あより from SI-VIS

セイレーン starring IZUMI from SI-VIS

μ starring 月乃 from SI-VIS

ソウジ starring 鮫々 from SI-VIS

JUNE starring ふるーり from SI-VIS

YOSUKE starring Taisho from SI-VIS

＜ストーリー＞

圧倒的人気を誇る音楽ユニット「SI-VIS」。

そのリーダー・YOSUKEに憧れてオーディションを受けるため上京した主人公・キョウヤは、初めて訪れた渋谷の街で不思議な少女・凪に出会い、「SI-VIS」の新曲プロモーションの世界に誘われる。

そこで目にしたのは、世界を壊す謎の現象ミラージュに立ち向かうという、「SI-VIS」の真実の姿だった。

表向きはアーティストとしてライブ活動をする「SI-VIS」は、地球を守るために戦うヒーローでもあった。

ミラージュを食い止めることができなければ、その地域は存在ごと消滅してしまう――世界の恐ろしい真実を知ったキョウヤは、「SI-VIS」の一員として命を懸けて戦うことになるが……。

