「LOVE GOLF フィリピン コンペ」ワッグル杯 in クラーク＆スービック 開催決定！
フィリピンの落ち着いたリゾートエリア、
クラークとスービック。
安心して楽しめるプレミアムなゴルフ天国で、
今年6月に「LOVE GOLF フィリピン コンペ」
ワッグル杯 in クラーク＆スービックの
開催が決定！
ワッグルの人気海外コンペ、
ぜひご参加ください。
「近くて、安全」な
ゴルフ天国！
成田～クラーク間はセブパシフィック航空の直行便で、約4時間半！経済特区の街は、フィリピンで最も安全なゴルフ天国！
「ワッグル」が
プロデュース！
近年、海外コンペを運営しているワッグルがコース選定。有識者ゲストの参加も決定。充実した海外ゴルフを経験できる！
夜も
エンターテインメント！
華やかな表彰パーティー。巨大なカジノがあるホテル。飲食店の集まるエリアもクルマですぐなので寝不足注意です！
レベル不問
1人参加大歓迎！
ビギナーの方も心配なし、ワッグルが付いてます。おひとりでの参加も多数想定しており、組み合わせもおまかせください。
カリスマクラブフィッター
鹿又芳典さんが
ゲスト参加！
セブパシフィック航空の直行便で
わずか4時間半！
MIMOSA PLUS
GOLF COURSE
ミモザプラス
ゴルフコース
クラークにある「ミモザプラスゴルフコース」は、空港至近の好立地でアクセス抜群。ナイター設備を備えた36ホールを有し、戦略性あるマウンテンビューコースと、池が絡むフラットなアカシアコースの2コースが楽しめる。充実の練習場やモダンなクラブハウスも魅力。初めての滞在でも安心して満喫できるゴルフリゾートだ。
SUBIC INTERNATIONAL
GOLF CLUB
スービックインターナショナル
ゴルフクラブ
クラーク中心部から車で約1時間、スービック経済特別区に位置する日本人経営の「スービックインターナショナルゴルフクラブ」。上質でプライベート感ある18ホールは、全面パスパラム芝で通年ベストコンディション。日本人スタッフ常駐と本格的な日本食も安心材料。1人に1人付くキャディーの手厚いサポートも魅力だ。
Pradera Verde
Golf &Country Club
プラデラ ベルデ
ゴルフ&カントリークラブ
クラーク国際空港から車で約1時間、スービックから約40分。広大な敷地に27ホールを有する開放感あふれるフラットコースで、ビギナーも楽しみやすいレイアウトが魅力だ。池やバンカーが戦略性を添え、キャディの明るいサポートも心強い。本格的な設備を備えたゴルフリゾートでもある。
◾️日本からクラークへ
◾️ミモザプラスGCでレセプション＆ナイターゴルフ（9H）
◾️クラーク泊
◾️スービックインターナショナルGCでラウンド
◾️夕方～自由行動
◾️クラーク泊
◾️プラデラベルデG＆CCでコンペ
◾️夕方からホテルで表彰式
◾️クラーク泊
◾️ホテルをチェックアウト
クラークまたはマニラから帰国
旅行代金 219,000円
（お1人様代金：2名1室利用時/成田発着/燃油サーチャージ約９,800円・空港諸税約9,760円別）
旅行条件
⃝日程 6/18（木）～21（日） 〇発着空港 成田～クラーク（セブ・パシフィック航空直行便）〇ゴルフ場 ミモザプラスゴルフコース、スービックインターナショナルゴルフクラブ、プラデラベルデゴルフ＆カントリークラブ〇宿泊ホテル ロイスホテル＆カジノまたはクエストプラスカンファレンスセンター〇旅行代金に含まれるもの 往復航空券。空港～ホテル～ゴルフ場の送迎。ホテル宿泊。ゴルフラウンド。朝食3回。コンペ参加費（レセプション、表彰パーティー）〇添乗員 現地のみ係員 〇最少催行人員 30名
協賛：フィリピン政府観光省、セブ・パシフィック航空 協力：株式会社OG ゴルフ主催：実業之日本社 ワッグル
旅行主催：トラベルファイブジャパン 観光庁長官登録823号 （社）日本旅行業協会正会員
受託販売：エスアールディ株式会社 大阪府知事登録3-2458 大阪府泉佐野市市場西2-5-14エースビル3C ☎︎072-458-0775 取扱主任 宮川稔基
名古屋（セントレア）・福岡発着も
写真＝天神木健一郎