「LOVE GOLF フィリピン コンペ」ワッグル杯 in クラーク＆スービック 開催決定！

フィリピンの落ち着いたリゾートエリア、

クラークとスービック。



安心して楽しめるプレミアムなゴルフ天国で、

今年6月に「LOVE GOLF フィリピン コンペ」

ワッグル杯 in クラーク＆スービックの

開催が決定！



ワッグルの人気海外コンペ、

ぜひご参加ください。

「近くて、安全」な

ゴルフ天国！

成田～クラーク間はセブパシフィック航空の直行便で、約4時間半！経済特区の街は、フィリピンで最も安全なゴルフ天国！

「ワッグル」が

プロデュース！

近年、海外コンペを運営しているワッグルがコース選定。有識者ゲストの参加も決定。充実した海外ゴルフを経験できる！

夜も

エンターテインメント！

華やかな表彰パーティー。巨大なカジノがあるホテル。飲食店の集まるエリアもクルマですぐなので寝不足注意です！

レベル不問

1人参加大歓迎！

ビギナーの方も心配なし、ワッグルが付いてます。おひとりでの参加も多数想定しており、組み合わせもおまかせください。

カリスマクラブフィッター

鹿又芳典さんが

ゲスト参加！

成田～クラーク間は

セブパシフィック航空の直行便で

わずか4時間半！

MIMOSA PLUS

GOLF COURSE

ミモザプラス

ゴルフコース

クラークにある「ミモザプラスゴルフコース」は、空港至近の好立地でアクセス抜群。ナイター設備を備えた36ホールを有し、戦略性あるマウンテンビューコースと、池が絡むフラットなアカシアコースの2コースが楽しめる。充実の練習場やモダンなクラブハウスも魅力。初めての滞在でも安心して満喫できるゴルフリゾートだ。

SUBIC INTERNATIONAL

GOLF CLUB

スービックインターナショナル

ゴルフクラブ

クラーク中心部から車で約1時間、スービック経済特別区に位置する日本人経営の「スービックインターナショナルゴルフクラブ」。上質でプライベート感ある18ホールは、全面パスパラム芝で通年ベストコンディション。日本人スタッフ常駐と本格的な日本食も安心材料。1人に1人付くキャディーの手厚いサポートも魅力だ。

Pradera Verde

Golf &Country Club

プラデラ ベルデ

ゴルフ&カントリークラブ

クラーク国際空港から車で約1時間、スービックから約40分。広大な敷地に27ホールを有する開放感あふれるフラットコースで、ビギナーも楽しみやすいレイアウトが魅力だ。池やバンカーが戦略性を添え、キャディの明るいサポートも心強い。本格的な設備を備えたゴルフリゾートでもある。

◾️日本からクラークへ

◾️ミモザプラスGCでレセプション＆ナイターゴルフ（9H）

◾️クラーク泊

◾️スービックインターナショナルGCでラウンド

◾️夕方～自由行動

◾️クラーク泊

◾️プラデラベルデG＆CCでコンペ

◾️夕方からホテルで表彰式

◾️クラーク泊

◾️ホテルをチェックアウト

クラークまたはマニラから帰国

旅行代金 219,000円

（お1人様代金：2名1室利用時/成田発着/燃油サーチャージ約９,800円・空港諸税約9,760円別）

旅行条件

⃝日程 6/18（木）～21（日） 〇発着空港 成田～クラーク（セブ・パシフィック航空直行便）〇ゴルフ場 ミモザプラスゴルフコース、スービックインターナショナルゴルフクラブ、プラデラベルデゴルフ＆カントリークラブ〇宿泊ホテル ロイスホテル＆カジノまたはクエストプラスカンファレンスセンター〇旅行代金に含まれるもの 往復航空券。空港～ホテル～ゴルフ場の送迎。ホテル宿泊。ゴルフラウンド。朝食3回。コンペ参加費（レセプション、表彰パーティー）〇添乗員 現地のみ係員 〇最少催行人員 30名



協賛：フィリピン政府観光省、セブ・パシフィック航空 協力：株式会社OG ゴルフ主催：実業之日本社 ワッグル

旅行主催：トラベルファイブジャパン 観光庁長官登録823号 （社）日本旅行業協会正会員

受託販売：エスアールディ株式会社 大阪府知事登録3-2458 大阪府泉佐野市市場西2-5-14エースビル3C ☎︎072-458-0775 取扱主任 宮川稔基

