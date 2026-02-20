MLB公式がナックの愛犬との2ショット写真を引用

ドジャースの大谷翔平投手の愛犬「デコピン」の可愛らしい様子に、ついにMLB公式も反応した。MLB公式X（旧ツイッター）が19日（日本時間20日）、チームメートであるランドン・ナック投手の愛犬「オリー」との2ショット写真を引用して紹介。「新しい友達を作った」と脚光を浴びせた。日米のファンからは「癒されすぎる」と注目が集まっている。

今回MLB公式Xが引用したのは、ナックの婚約者であるアニサさんが自身のインスタグラムのストーリーズ機能を利用して公開した1枚の写真だ。そこには、大谷の愛犬であるデコピンと、ナックの愛犬であるコーギーのオリーが並んで写っていた。「デコイ・オオタニがスプリングトレーニングで新しい友達を作った……ランドン・ナックの愛犬、オリーです」との言葉を添え、大谷の愛犬の近況を伝えている。

ナックは以前、球団施設で報道陣の取材に応じた際、大谷の家族との親密な交流について語っていた。2024年3月の韓国での開幕戦を機に、アニサさんと大谷の妻・真美子夫人が友人となり、たくさん話をして連絡を取り合う仲になったという。それに伴い、デコピンとオリーも交流を持つようになり、ナックも「うまくやっている。楽しんでいるね」と2匹がすっかり“お友達”であることを明かしていた。

微笑ましい2匹の姿がMLB公式アカウントを通じて世界中に発信されると、SNS上のファンも大興奮だった。「デコイの新しいお友達」「可愛すぎる〜」「デコピン、オリー尊くて拝んでる」「デコピンとオリーの2ショット、癒されすぎる……」「尊すぎる」といった声が寄せられていた。オフの時間をリラックスして過ごす様子に、多くの人が癒やされたようだ。（Full-Count編集部）