中国のSNSユーザーが公開した、ドラコ・マルフォイの画像が入った新年の装飾/@Kalisosweet/ Douyin

香港（CNN）中国で旧正月（春節）が迫る中、思わぬキャラクターが幸運の象徴として浮上している。映画「ハリー・ポッター」シリーズの敵役、ドラコ・マルフォイだ。

J.K.ローリングの大ヒット小説シリーズの主人公、ハリー・ポッターの宿敵として描かれるマルフォイは、春節を前に中国各地の祝祭会場に姿を現している。

幸運のシンボルとなる理由はその名前にある。「マルフォイ」の中国語表記は漢字3文字だが、このうち最初の漢字が「馬」、3番目の漢字が「福」となり、合わせて読むと馬が幸運を運んでくるように聞こえる。

今年は午年。中国のソーシャルメディアに投稿された動画には、人々が毎年恒例の祝祭の儀式として飾る、富と健康を願うメッセージと共に、ホグワーツ魔法学校のいじめっ子の画像が添えられている。金髪のマルフォイは映画の衣装に身を包み、あのお決まりの笑みを浮かべている。

今年の春節は今月17日に始まる。

ハリー・ポッターシリーズは中国で大ヒットを記録している。同国の出版社が国営中央テレビ（CCTV）に語ったところによると、小説の翻訳版は2007年の最終作の発売を前に、1000万部近く売れたという。

映画は20年に第1作のリマスター版が再公開され、中国で2760万ドル（現在のレートで約43億円）の興行収入を記録した。国営新華社通信が明らかにした。

01年から10年間、ハリー・ポッターの映画シリーズでマルフォイ役を演じてきたトム・フェルトンは自身のインスタグラムに、中国のショッピングモールのアトリウムに掲げられたマルフォイの巨大なバナーの写真を投稿した。

中国版TikTok「抖音（ドウイン）」に投稿された短い動画には、マルフォイの顔をあしらった春節用の赤い装飾、「揮春（ファイチョン）」を冷蔵庫に貼る人物の姿が映っている。この動画は6万件以上の「いいね！」を獲得し、「天才だ」というコメントも寄せられている。