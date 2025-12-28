²¼ËÌÂô¤Ç²ÈÄÂ¡Ö1K20Ëü±ß¡×¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤¼Æþµï´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³ä°Â¡×¤Ê¥ï¥±
²¼ËÌÂô¤Ç²ÈÄÂ1K20Ëü¡¢¤Ê¤¼Ëä¤Þ¤ë¤Î¤«¡©
²¼ËÌÂô±ØÅì¸ý¤ò½Ð¤Æ¡¢±¦¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥ª¥ª¥¼¥¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò²£ÌÜ¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é°ìÈÖ³¹¾¦Å¹³¹¤ËÆþ¤ë¡£¾¯¤·Êâ¤¤¤Æº¸ÀÞ¤¹¤ë¤ÈÎÐ¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê³°´Ñ¤Î·úÊª¤¬»Ñ¤òÉ½¤¹¡£Ã¸¤¤ÎÐ¿§¤Î³°´Ñ¤«¤é¡Ö¥ß¥É¥¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·úÊª¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö¥â¥â¥¥¿¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¥ß¥É¥¥¿¡×¤Î1¡¦2³¬¤Ï°û¿©¡¦ÊªÈÎÅ¹ÊÞ¤ÎÆþµï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¡Á£¶³¬¤Þ¤Ç¤¬½»µï¤Ë¤Ê¤ë¡£½»µïÉôÊ¬¤ÎÁí¸Í¿ô¤Ï24¸Í¡£1K¡¢2K¡¢2LDK¤Þ¤Ç5¤Ä¤Î´Ö¼è¤ê¥¿¥¤¥×¤ÎÉô²°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÄÂ¤Ï¾¯¡¹¶¯µ¤¤À¡£°ìÈÖ°Â¤¤30Ê¿ÊÆ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤1K¤Ç¤âÄÂÎÁ¤Ï18Ëü4000±ß¡¢32Ê¿ÊÆ¤Î1K¤Ç¤Ï20Ëü7000±ß¤Ë¤Ê¤ë¡Ê´ÉÍýÈñ¹þ¡Ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¡¿ÃÛ5Ç¯°ÊÆâ¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡Á2K´Ö¼è¤ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Áê¾ì¤ÏÌó12Ëü2500±ß¡Ê¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤·¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ë¡£
¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆþµï´õË¾¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¡¢12·î26Æü»þÅÀ¤Ç24¸Í¤Î¤¦¤Á»Ä¤ê1¸Í¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¡¢±Ø¶á¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç1K20Ëü±ßÄ¶¤ÎÉô²°¤¬Â¨Ëä¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¸¤Ä¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ÖÆÃ¼ì¤Êµ¡Ç½¡×¤òÈ÷¤¨¤¿Êª·ï¤Ê¤Î¤À¡£
24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¢¥ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ÎÊª·ï¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¡×¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥é¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëËÉ²»ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Î43ÅïÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇÃÆ¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿¼Ìë¤Ç¤âÂç¤¤Ê²»¤Ç¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¹â¤¤ËÉ²»¡¦¼×²»ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤¬²ÄÇ½¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¤ÏÁ´¼¼¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥é¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô Åý³çÉôÄ¹¤Î»³²¼ÂçÊå»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÃæ¿´¤Ï²»ÂçÀ¸¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤ÎÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«1%ÄøÅÙ¡£99¡ó¤Ï¸½Ìò¤Î²»³Ú²È¡¢¥×¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ºî¶Ê²È¡¢°ÊÁ°²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤¿±éÁÕ¤·¤¿¤¤¿Í¡¢Âç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¿¤¤¿Í¡¢²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡¼¡¼¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏYouTuber¤äVTuber¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛ¿®¼Ô¤âÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëËÉ²»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³²¼»á¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¶íÂÎ¡Ê¤¯¤¿¤¤¡á·úÊª¤Î¹ü³Ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¡Ë¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë²»¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁ°¤Ë¸º¿ê¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡×
¤½¤â¤½¤â¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÏÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢²»¤¬°ìÅÙ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡È¹©É×¡É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
¾¯¤·ÀìÌçÅª¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²»¤Ë¤Ï¶õµ¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤ï¤ë¡Ö¶õµ¤ÅÁÇÅ²»¡×¤È¡¢ÊÉ¤ä¾²¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤ï¤ë¡Ö¸ÇÂÎÅÁÇÅ²»¡×¤¬¤¢¤ë¡£Àè½Ò¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ËÀÜ¤¹¤ëÌÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶õµ¤ÅÁÇÅ¤ò»ß¤á¤ë°ìÊý¡¢¾²¤Ë¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÁÇºà¤òÆþ¤ì¤Æ¸ÇÂÎÅÁÇÅ¤âËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÎ¾Êý¤Ë½èÃÖ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ú´ï¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëËÉ²»ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»³²¼»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¼èºà¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤³¤ÎËÉ²»ÀÇ½¤òÂÎ¸³¡£85¥Ç¥·¥Ù¥ë¤â¤ÎÂç²»ÎÌ¤Î¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Éô²°¤«¤éÎÙ¼¼¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ÏÁ´¤¯¤ÎÀÅ¼ä¤Î¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¤Î³Æ¸Í¤Ï¡Ö¼×²»ÅùµéD70¡×¤È¤¤¤¦µ¬³Ê¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÉ¤ò³Ö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç500¥Ø¥ë¥ÄÂÓ¤Î²»¤ò85¥Ç¥·¥Ù¥ë¤«¤é15¥Ç¥·¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¸º¿ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÉ²»¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Áë¤Î¤Ê¤¤ÊÄºÉÅª¤Ê¶õ´Ö¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÉ÷ÄÌ¤·¤äºÎ¸÷¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÉ²»ÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ë³Ú´ï¤¬±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉ²»¼¼°Ê³°¤ÎÀ¸³è¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Áë¤òÂç¤¤¯¤È¤ê¡¢ÊÉ¤ÎÇÛÃÖ¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Áê¾ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â³Û¤Ç¤â¡Ö³ä°Â¡×¤ÊÍýÍ³
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎËÉ²»ÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î²ÈÄÂÀßÄê¤À¤í¤¦¡£1K20Ëü7000±ß¡Ê´ÉÍýÈñ¹þ¡Ë¤ÎÉô²°¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Áê¾ì¤Î1.5ÇÜ°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤â¤Õ¤Þ¤¨¤Æ»³²¼»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¶â³Û¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢Áê¾ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â³Û¤À¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢²»³Ú¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤Íßµá¤Ã¤Æ¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤â¡¢24»þ´Öµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤â±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿©Íß¤ä¿çÌ²Íß¤È¤¤¤Ã¤¿»°ÂçÍßµá¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤¤¤¶±éÁÕ¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÃåÂØ¤¨¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤Ã¤Æ¡¼¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢³ä°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶â³Û¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÉ²»¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤µ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤ÏÆþµï¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Êª·ï¾ðÊó¤Ë¡Ø³Ú´ï²Ä¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶±éÁÕ¤¹¤ë¤È¶ì¾ð¤¬Íè¤Æ¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¡Øº£¤¹¤°¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¡Ø¤³¤Î³Ú´ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢1Éô²°1Éô²°´°À®¸å¤Ë¼×²»ÀÇ½¤òÂ¬Äê¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë³Ú´ï¤Î±éÁÕ¥ë¡¼¥ë¤òºîÀ®¡£¡Ö¤³¤Î³Ú´ï¤Ê¤é24»þ´Ö±éÁÕ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¡¢ÆþµïÁ°¤«¤éÆþµï¸å¤Þ¤Ç²»³Ú·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃ´Åö¼Ô¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆþµï¤·¤¿¸å¤Î°Â¿´¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¡Ö¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¤«
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÆþµïÂÔ¤Á¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤Ë43Åï¡¦856¸Í¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¼¡¤Î¶õ¤Éô²°¤ä¿·ÃÛÊª·ï¤Ø¤ÎÆþµï¤ò´õË¾¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÅÐÏ¿¡×¼Ô¿ô¤ÏÌó1Ëü2500Ì¾¡£¶¡µë¤¬Á´¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÔÆ¯Î¨¸þ¾å¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¡£»³²¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤ÎÊª·ï¤Ï¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤¿¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Êç½¸³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¤â¤¦·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»³²¼»á¤Ï¸½¾õ¤ò¤³¤¦Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¾ï¤Ë¶¡µë¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢²»³Ú°¦¹¥²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï³Ú´ï±éÁÕ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇËÉ²»¤òµá¤á¤Æ¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ò¾Ãºö¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¶¡µë¤·¤ä¤¹¤¤Êª·ï¥¿¥¤¥×¤Î³«È¯¤À¡£¡ÖÂ¿¾¯¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¡µë¤·¤ä¤¹¤¤·ÁÂÖ¤Î¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤ä3³¬·ú¤Æ¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¥Æ¥é¥¹¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ë¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÚÂ¤¤Ç¤âËÉ²»ÀÇ½¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹·Á¼°¤Ç¾å³¬¤Ï¼«Ê¬¤Î²È¡¢1³¬¤ÎËÉ²»¼¼¤ÏD70¡Á75¤Î¼×²»Åùµé¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ïº£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤À¡£¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¥Ó¥ëÄÂÂß»ö¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¹Ó°æ¾¦Å¹¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤·¤¿¶¦Æ±»ö¶È¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
º£²ó¤ÎÊª·ï¤¬²¼ËÌÂô¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¹Ó°æ¾¦Å¹¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤â¤Î¤Ïºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¹Ó°æ¾¦Å¹ ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô ²ÝÄ¹ »°¹¥À¿»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¤¬¤¢¤ëÌó190ÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤ò2020Ç¯2·îËö¤Ë¹ØÆþ¡£Åö»þ¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ë7·ï¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¹ØÆþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¼¤¬Å¹ÊÞ¤Ç¾å¤Ï½»Âð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦»°¹¥»á¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¹Í¤¨¤ËÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢2021Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥ê¥Ö¥é¥ó´´Éô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Êª·ï¤Î¸«³Ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê·ú¤ÆÂØ¤¨¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2022Ç¯12·îº¢¤«¤é¼ÒÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¼ý±×¹½Â¤¡¢Àè½Ò¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°À©¤Ë¤è¤ë²ÔÆ¯Î¨¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤ò·è¤á¼ê¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»ö¶È²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¼ËÌÂô¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÈÌÄÂÂß¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ëä¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È»°¹¥»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£
Êª·ï¤Î³°´Ñ¤ä½»µï¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Þ¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤Ë·úÃÛ²È¡¦±Ê»³Í´»Ò»á¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤òÃ¦¤¹¤ë¤Î¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî2025¤Î¥¦¡¼¥Þ¥ó¥º¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¢ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±Ê»³»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ß¥É¥¥¿¡×¡Ö¥â¥â¥¥¿¡×¤Ï¡¢²¼ËÌÂô¤È¤¤¤¦³¹¤Î·Ê´Ñ¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¤À¤¬¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢²È¶ñ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCLAS¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶õ¼¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²È¶ñ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£²È¶ñ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢CLAS¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤«¤é¼Ú¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
12·î6Æü¤Ë¤ÏÆâÍ÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆþµï´õË¾¼Ô¤¬¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤òË¬¤ì¤¿¡£Áê¾ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë²ÈÄÂ¤Ç¤â¡¢¡Ö²»¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÊë¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î26Æü»þÅÀ¤Ç24¸Í¤Î¤¦¤Á»Ä¤ê1¸Í¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó²¼ËÌÂô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤Ïº£¸å¤âÂ³¡¹¤È·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÉÔÆ°»º´ØÏ¢µ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ª¶âÍø¾å¾º»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¡Ä¡ÖÌ±´Ö¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¶âÍø¾å¾º»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È35¡×¡Ä¡ÖÌ±´Ö¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
Áòµ·,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²ð¸î,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Áòº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Êè,
»×¤¤¤ä¤ê