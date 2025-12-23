ºë¶Ì¤Ç¼ÖÆâ¤ËÎýÃº¡¢ÃËÀ3°äÂÎ¡¡4ÆüÁ°¤âÆ±ÍÍ¤ËÈ¯¸«
¡¡23Æü¸áÁ°11»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©¤È¤¤¬¤ïÄ®ÂçÉí¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î70ÂåÃËÀ¤«¤é¡Ö¼ÖÆâ¤ÇÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼ÖÆâ¤Ç20¡Á30Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ3¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÎýÃº¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ä®¤Ç¤Ï19Æü¤Ë¤âÊÌ¤Î20¡Á30Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬¼ÖÆâ¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÎýÃº¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤¬¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ö¤Ï19Æü¤Î»ö°Æ¤Ç¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï³°Â¦¤«¤é¥Æ¡¼¥×¤ÇÌÜÄ¥¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÁ´¤Æ¤Î°äÂÎ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤äÃå°á¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£