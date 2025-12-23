漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビたくろうの赤木裕（34）が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。母校の京都産業大に謝罪した。

赤木は京産大経営学部出身。861点をたたき出した決勝1本目のネタでは「KSD＝京都産業大学」と母校をネタにし、SNSでも話題になっていた。

「京都産業大学【公式】＠むすぶくん」は「たくろうさん、おめでとうございます!!（公式表記の）KSUよりKSDのほうが一般的になってしまったのではないでしょうか…笑」と困惑交じりに卒業生の快挙を祝福。さらに大学の公式サイトでは学長名での祝福文が掲載。サイトには「M−1グランプリ2025優勝、誠におめでとうございます！ 決勝の舞台で『KSD』の名が呼ばれた瞬間、学生、OB、教職員一同、一瞬だけ耳を疑いましたが（笑）、それ以上に大きな笑いと感動をいただきました。本来、本学は『KSU』ですが、今日から本学は『京都で・すごい・大学（KSD）』を自称いたします。最高の『むすび』をありがとうございました。これからの更なる飛躍を期待しています！ 京都産業大学（KSU、時々KSD） 学長在間敬子」とあった。

赤木は母校からの祝福に対し「KSUなのにKSDと言ってしまってすみません！！ ほんとに京都産業大学のおかげで優勝できました！！ ありがとうございました！！ あったか大学！！！」と感謝していた。

◆たくろう 赤木裕（あかぎ・ゆう）は1991年（平3）10月24日、滋賀県大津市生まれ。NSC（吉本総合芸能学院）大阪校37期。趣味は野球、空手。きむらバンドは1990年（平2）1月28日、愛媛県松山市生まれ。NSC大阪校36期。趣味はボートレース、ドライブ、ギター、ベース。16年3月9日にコンビ結成。コンビ名はそれぞれが大ファンの木村拓哉（きむら）とイチロー（赤木）からとっている。吉本興業所属。24年第54回NHK上方漫才コンテスト準優勝。