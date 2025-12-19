風間俊介＆庄司浩平による全話トレンド入りの大ヒットBLドラマ　年末一挙再放送決定！ドラマ24「40までにしたい10のこと」放送後は“まぼろし”の未公開映像＆秘蔵メイキングを追加した＜特別版＞をTVerで見逃し配信！

主演・風間俊介

風間俊介＆庄司浩平による全話トレンド入りの大ヒットBLドラマ

年末一挙再放送決定！

放送後は“まぼろし”の未公開映像＆秘蔵メイキングを

追加した＜特別版＞をTVerで見逃し配信！

©マミタ・libre／「40までにしたい10のこと」製作委員会

テレ東では、7月4日（金）～9月19日（金）まで、風間俊介主演のドラマ24「40までにしたい10のこと」全12話を放送しました。

原作は、累計発行部数100万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした同名漫画、マミタの「40までにしたい10のこと」（月刊マガジンビーボーイ連載/リブレ刊）。主人公の40歳目前の枯れた上司・十条雀（風間俊介）とアラサーのクールな高身長イケメン部下・田中慶司（庄司浩平）が織りなす、年齢、立場も超えて育まれる大人のオフィスラブストーリーです。

放送当時は毎話SNS でトレンド入りを果たし、感情を揺さぶる名シーンや心に残るセリフの数々に、「この関係、見守るしかない」、「感情がジェットコースター」、「毎週泣かされている」と多くの反響を呼びました。放送終了後もロケ地への“聖地巡礼” をしたり、SNSに熱い感想コメントの投稿が続くなど、ファンの熱量がいまだ冷めやらぬ状態です。

そんな本作全12 話と、2025年9月24日（水）に放送した特別番組を、2025年12月29日（月）深夜から2026年1月1日（木）朝4時にかけて一挙再放送することが決定いたしました!

さらに、放送後は未公開映像&秘蔵メイキングを追加した特別版をTVer で見逃し配信！放送・配信した特別番組や、今後発売されるBlu-ray&DVD BOXには収録されていない内容を多数含むほか、スタッフが泣く泣くカットした未公開本編映像や秘蔵メイキングを加えた、ここでしか見られないメイキング映像です。ナレーションは田中颯を演じた平井亜門と宇多川茜を演じた高山璃子が意気の合った掛け合いを交えつつ務めます。キャスト同士の微笑ましいやりとりや、作品作りの裏側など、見どころ盛りだくさんの映像をお見逃しなく！

<「40 までにしたい10 のこと」年末全話イッキ見スペシャル詳細>

第1話～第5話：12 月29日（月）深夜1時45分～4時00分

第６話～第11話：12月30日（火）深夜1時40分～4時30分

第12 話・特別番組 「大ヒット記念！「40 までにしたい10 のこと」全リスト裏も表も公開スペシャル」：2026年1月1日（木）朝4時00分～5時00分

ドラマ本編＋特典映像を収録した

豪華Blu-ray&DVD BOX

パッケージデザイン & 特典映像先行カット解禁！

<<特典映像先行カット>>

70分越えの密着メイキング、撮り下ろし特別企画などファン必見の内容が盛りだくさんのBlu-ray&DVD BOX から、特典映像の先行カットを特別に公開！

さらにBlu-ray&DVD BOXの発売を記念して、2026年1月27日(火)より、タワーレコード新宿店にて特別展示を実施いたします！

劇中場面パネル展示や、ここでしか見られない小道具・台本など、ドラマの世界観に浸れる展示となります！そして、特別レシートの配布や番組ポスターが当たる抽選も実施予定ですので、ぜひお越しください！

≪展示概要≫

期間：2026年1月27日（火）～2026年2月9日（月）

場所：タワーレコード新宿店10F下り側エスカレーター側 壁面 及びショーウィンドウ内

※2月2日（月）および2月3日（火）は店休日になります

※都合により場所・期間・内容の変更をする場合がございます。予めご了承ください。

詳細は下記よりご確認ください。

https://www.vap.co.jp/topics/articles/0gklwlu86aif8y6z.html

■発売日

2026年1月28日（水）

■40 までにしたい10 のことBlu-ray BOX

価格：\20,900（税抜価格\19,000）

品番：VPXX-75207

仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編12話 ※本編約300 分＋特典映像約100分(予定）

カラー／片面2 層／MPEG-4 AVC/H.264／リニアCM2.0ch ステレオ／16:9[1080i High Definition] ／日本語

字幕（本編のみ）

■40 までにしたい10 のことDVD BOX

価格：\16,720（税抜価格\15,200）

品番：VPBX-15869

仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編12話 ※本編約300分＋特典映像約100分（予定）

カラー／片面2 層／MPEG-2／ドルビーオーディオ2.0chステレオ／16:9LB／NTSC／日本語字幕（本編のみ）

■特典 ※Blu-ray BOX、DVD BOX共通

【映像特典】

・大容量！ホイップ多めのスペシャルメイキング

・ビジュアルコメンタリー「すず子の部屋」

・放送直前ツーショット記者会見

【封入特典】

・ブックレット

・ブロマイド

【先着購入者特典】

・オリジナルクリアカード（2枚セット）

≪イントロダクション≫

10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る会社員・十条雀（風間俊介）。一人暮らしが長年続いたせいで一人でなんでも出来る。しかし、40歳の誕生日まであと3か月となり、どことなく“焦り”を感じていた。そんなある日、ふとしたきっかけで書いた「40までにしたい10のことリスト」。誰にも見せるつもりはなかった絶対ひみつのそのリストを、10歳年下のイケメン部下・田中慶司（庄司浩平）に偶然見られてしまう。慌てる雀に、慶司は提案する―「このリスト、俺とやりません？」。代わり映えのしなかった毎日が、2人でリストをかなえていく楽しい日々に変わっていく。その中で2人の関係も、年齢や、上司と部下という関係さえも超えて近づいていく・・・。40歳目前の枯れた上司＆イケメン部下の年の差オフィスラブストーリー。

≪番組概要≫

【タイトル】

「40までにしたい10のこと」年末イッキ見スペシャル」

【放送日時】

第1 話～第5 話：2025年12 月29 日（月）深夜1時45分～4時00分

第６話～第11 話：2025年12 月30 日（火）深夜1時40分～4時30分

第12話・特別番組 「大ヒット記念！「40 までにしたい10 のこと」全リスト裏も表も公開スペシャル」：2026年1月1日（木）朝4時00分～5時00分

【放送局】

テレビ東京、TVQ九州放送

【配信】

動画配信サービス「Lemino」、「U-NEXT」にて全話独占見放題配信中

動画配信サービス「Lemino」、「U-NEXT」にて全話独占見放題配信中

▶U-NEXT: https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

放送終了後から、広告付き無料配信サービス「TVer」などで未公開メイキング付きスペシャル版を見逃し配信

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer: https://tver.jp/series/srbqpn7dh57

▶テレ東HP（ネットもテレ東）: https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】

マミタ「40までにしたい10のこと」（月刊マガジンビーボーイ連載/リブレ刊）

【主演】

風間俊介

【出演】

庄司浩平 平井亜門 高山璃子 ワタナベケイスケ／三石琴乃(声の出演)、平子祐希(アルコ＆ピース)

【脚本】

齊藤よう

【監督】

池田千尋、小菅規照

【音楽】

小山絵里奈

【主題歌】

Chevon「菫」/Chevon Records

【エンディングテーマ】

the shes gone「まぼろし」/UK.PROJECT

【チーフプロデューサー】

森田昇（テレビ東京）

【プロデューサー】

祖父江里奈（テレビ東京）、石神理奈（SDP）

【制作】

テレビ東京/SDP

【製作著作】

「40までにしたい10のこと」製作委員会

