JWマリオット・ホテル奈良にて、奈良のブランド苺「古都華」を贅沢に使用したアフタヌーンブッフェ「ストロベリー ジュエルズ」を開催。

地元の苺の魅力を生かした多彩なスイーツやセイボリーによる、圧巻のストロベリーブッフェです！

また、ラウンジでは厳選された苺スイーツを堪能する、ストロベリーアフタヌーンティーも提供されます☆

JWマリオット・ホテル奈良 アフタヌーンブッフェ「ストロベリー ジュエルズ」

期間：2026月1月10日（土）〜5月6日（水）の土日祝日およびGW期間

時間：15:30〜17:00（90分制）

料金：大人 6,958円（税・サ込）／お子様（6歳から12歳まで） 3,479円（税・サ込）

場所：1F シルクロードダイニング

ラグジュアリーホテルとして国内外から高い評価を受け、フォーブス・トラベルガイドで3年連続4つ星、ミシュランガイドで2年連続ワンキーホテルを獲得している「JWマリオット・ホテル奈良」

ホテル1F「シルクロードダイニング」にて、毎年好評のアフタヌーンブッフェが開催されます！

奈良県産のブランド苺「古都華（ことか）」を中心に、あすかルビーや奈乃華（なのか）など、地元の苺を使用。

その魅力を生かした、約30品の多彩なスイーツやセイボリーを心ゆくまで楽しめる、JWマリオット・ホテル奈良の人気企画です。

また、2026年1月5日から、厳選された苺スイーツを堪能できる「ストロベリーアフタヌーンティー」もラウンジにて開催されます☆

アフタヌーンブッフェ「ストロベリー ジュエルズ」

前菜：―奈良が誇る苺 味わう赤い宝石―

ドーム型 葛餅（あすかルビー）氷華苺〜液体窒素 瞬間冷凍（奈乃華）フレッシュ苺 （古都華）

スイーツ：

苺のティラミス（古都華）苺のチーズケーキ（奈乃華）苺と杏仁プリン（古都華・植村牛乳）ライチとラズベリーのローズムース（奈乃華）苺のクッキーシュークリーム（古都華・植村牛乳）苺とピスタチオのパリブレスト（奈乃華）苺と抹茶のロールケーキ（古都華・上久保茶園抹茶）フレジエ（奈乃華・植村牛乳）苺とほうじ茶のブリュレ（奈乃華）ダコワーズと苺のバタークリームサンド（あすかルビー）苺のチョコレートタルト（あすかルビー）苺とピスタチオのムース（古都華）

セイボリー：

苺とエビのマリネ イチゴオーロラソース苺とパルミジャーノのカナッペ苺とソーセージのピンチョス苺とビーツのサラダ ナッツ ヨーグルトベリーソース苺とモッツァレラのピッツァチキングリル 苺の小悪魔風ストロベリーピラフ ホワイトエッグあんかけソーススチームチキンと蒸しパン スパイスイチゴソーススパゲッティストロベリーアーリオオーリオ

ジュエリーボックス：

ピンクオパール どら焼き（あすかルビー）マラヤガーネット デニッシュ（古都華）ピンクトルマリン ブールドネージュ（古都華）ルベライト フィナンシェ（古都華）スタールビー ボンボンショコラ （古都華）

カービング ステーション：クルンジ（あすかルビー）（苺チョコレート、スイートチョコレート）

お飲み物：スペシャルウェルカムドリンク、コーヒー、紅茶を用意

JWマリオット・ホテル奈良で毎年好評の期間限定ストロベリーブッフェは、スイーツからセイボリーまで苺づくしで楽しめる贅沢さ。

2026年度版は、まるで宝石のように艶めく苺を主役に、ブランド苺それぞれの個性を生かした約30品を心ゆくまで堪能できるラインナップが用意されます☆

奈良県が誇るブランド苺として「古都華」「奈乃華（なのか）」「あすかルビー」を使用したメニューがさらに増加。

スイーツメニューは、苺の個性を最大限に引き出したラインナップが展開されます。

芳醇な香りと力強い甘みが特徴の古都華は「苺のティラミス」に使用。

「苺のチーズケーキ」は、奈乃華の上品な甘酸っぱさを引き出し、「ピンクオパール どら焼き」はジューシーな「あすかルビー」が使われます。

さらに、植村牧場のフレッシュミルクや上久保茶園の抹茶など、奈良県産の厳選素材によるメニューも楽しめます。

セイボリーメニューは、新感覚のメニューを取り揃え、苺との意外な相性を堪能できる内容です。

「チキングリル イチゴの小悪魔風」や「イチゴとモッツァレラのピッツァ」「スパゲッティストロベリーアーリオオーリオ」などが登場します！

また、ライブステーションではクロワッサン生地を薄く伸ばして焼き上げた「クルンジ」を、目の前で仕上げて提供。

多彩なスイーツやセイボリーを、心ゆくまで味わえる苺尽しのブッフェです☆

ストロベリーアフタヌーンティー

期間：2026月1月5日（月）〜4月30日（木）

時間：12:00〜17:00 ※席の利用は2時間制、90分間のコーヒーと紅茶のフリーフロー付き

料金： 6,958円（税・サ込）

場所：1F フライングスタッグ

セイボリー：

スモークサーモンと奈良いちごのオープンサンドビーフパストラミと奈良いちごのマリネ ビーツピクルスと共にホタテ貝のマリネといちごのグラデーションエビといちごのトルティーヤ いちごのサルサ奈良いちごのキッシュ

スイーツ：

いちごのムースとピスタチオのクレムーいちごとキャラメルのボンボンいちごとヨーグルトのヴェリーヌ抹茶とミントのガナッシュモンテ ストロベリーコンポートいちごミルフィーユ

スコーン：

ミントバニラスコーンマスカルポーネスコーン

コンディメント：

いちごと紅茶のコンフィレモンと蜂蜜のスプレッド

2026年1月5日より、期間限定の「ストロベリーアフタヌーンティー」を開催。

奈良の苺を贅沢にあしらったメニューを取り揃えたアフタヌーンティーを、落ち着いたラウンジの空間で楽しめます！

メニューは、大人の味わいを楽しむラインナップを用意。

5層仕立てのパフェ「いちごとヨーグルトのヴェリーヌ」は、苺のコンフィとギリシャヨーグルトなどを重ねました。

「抹茶とミントのガナッシュモンテ」は、抹茶のほろ苦さと苺の酸味が調和した、とろける味わいです☆

苺のサラダを巻いた「ビーフパストラミと奈良イチゴのマリネ ビーツのピクルスと共に」など、セイボリーにも苺を使用。

また、2026年3月以降は、苺の魅力をさらに引き立てる新たなアレンジを用意しています。

季節の移ろいとともに変化するメニューで、優雅なティータイムを楽しむ「ストロベリーアフタヌーンティー」です！

奈良のブランド苺を贅沢に使用した、圧巻のストロベリーブッフェ。

JWマリオット・ホテル奈良のアフタヌーンブッフェ「ストロベリー ジュエルズ」は、2026月1月10日〜5月6日まで開催です！

