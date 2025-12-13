子どもの独立を機に、4年前から2DK築39年の築古賃貸アパートでひとり暮らしを開始。「もたないおひとりさま生活」の様子をインスタグラムで発信している、現在50代のようさん（フォロワー6.6万人）。ここでは、引っ越しで大量のものを手放し見直した、キッチンと食器収納の工夫について語ります。

キッチン収納は無印良品グッズが大活躍

もともと片付けや収納が大の苦手でした。以前の住まいでは、収納テクニックの本を読んで実践したり、収納アイテムをそろえたりしても、思うように片付かなくて…。キッチンは、シンク下はもちろん、シンクの上や食器棚まで、常にごちゃごちゃしていました。

【写真】50代ひとり暮らし、リアルな「シンク下収納」

そこで、今の家に引っ越してきた際、思いきって整理収納アドバイザーさんに依頼してみました。とくにお願いしたのは、いちばん困っていたキッチン収納です。アドバイザーさんは「無印良品」や「ケユカ」などのグッズを使った収納方法を提案してくれました。

選んでいただいた収納アイテムのなかで、とくに重宝しているのが無印良品のファイルボックスです。下記のように、用途別で縦に区切ることで、収納力が格段にアップしました。

・シンク下は「まな板・天板」「ラップ・ジップ袋など」「缶詰」「保存容器」

・ガス台下は「調味料」「紙袋」、分別ゴミの「紙ゴミ」「ペットボトル・缶・ビン」

「缶づめ」や「保存容器」「調味料」は低めのボックスに入れることで中身が見えやすく、出し入れもスムーズになりました。

ものの“住所”が決まったことで、散らかることがなくなったのも大きな変化です。ただ、ファイルボックスは中身が見えないため、どこになにをしまったか分からなくなることも。

そこで、アドバイザーさんに教わって、手書きの品名シールをはるようにしました。半年ほど続けた頃には、自然と身体が収納場所を覚えるようになったのでシールは卒業。4年経った今でも使いやすい状態を保てていて、本当に助かっています。

グリル横の引き出しには、無印良品のポリプロピレン整理ボックスを使用。大きさの異なるボックスを組み合わせ、用途ごとに区切ることで使い勝手が向上しました。ボックスの底に切ったフェルトを敷くと掃除がしやすくなるので、こちらもおすすめです。

大好きな食器は「収納場所に入る分だけ」

もともと食器が大好きでたくさんもっていましたが、ひとり暮らしをするための引っ越しの際に、思いきって3分の1の量に厳選。

コンパクトになった新居では、部屋を広く見せたくて背の低いタイプを探し、今のシェルフに出合いました。結果として引き出し式の収納になったのですが、これが想像以上に使いやすかったです。

上段には、毎日使う食器を“見せる収納”として飾りながら置いています。下段は無印良品のラタンバスケットを使い、お茶関連、ティッシュ＆植物関連、薬やサプリメントなどに分けて収納。上の引き出しには日常使いの食器、下の引き出しには来客用の食器をそれぞれ収めています。

ものは極力増やさないよう意識していますが、趣味の陶芸教室でつくった器が、少しずつ増えてしまって…（笑）。

ただし、「ラタンバスケットに入る分だけ」「引き出しに収まる分だけ」と決めており、入りきらない量は買わない、または新しいものが増えたら古いものを手放す、というマイルールを守るようにしています。