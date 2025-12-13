À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØTAGRIGHT¡Ù¡¢¥À¥ó¥µー YUMEKI¤¬¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö
¡¡À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤ÎÂè2²ó¤¬¡¢12·î14ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥À¥ó¥µー YUMEKI¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØTAGRIGHT¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô5Ì¾¤ÈÀ¾»³¡¢Á°ÅÄ¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¹¥¥ë¤äÁêÀ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¹ç½É¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç2²óÌÜ¤Î¹ç½É¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢À¾»³¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿TAGRIGHT¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¿¶ÉÕ¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¹ç½É½éÆü¤Þ¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹Îý½¬¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÆ±¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿Èà¤é¤¬´üÂÔ´¶¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÃæ¡¢¥À¥ó¥µー YUMEKI¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Hulu´°Á´ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬YUMEKI¤Ë¤â¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¸õÊä¤È¤·¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾»³¤Ï°ì¿Í¤ÇYUMEKI¤Î¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ËÉë¤¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÂè1ÏÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾»³¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤áYUMEKI¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤ä¥À¥ó¥µー¤ÎÃÎ¼±¡¢·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢TAGRIGHT¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ç½É¤ÇÄ¾ÀÜÈà¤é¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YUMEKI¡£¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¤Î¸õÊä¼Ô ¥¸¥§¥¤¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥´¤ä¥«¥¤¥ê¤â¡¢YUMEKI¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤¿À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄ¶¹âÆñÅÙ¥À¥ó¥¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¸·¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÂ³¤±¤ëYUMEKI¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈà¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¡ÈÁÛ¤¤¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡YUMEKI¤ÎÁÛ¤¤¤ä¸ÀÍÕ¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¾»³¤äÁ°ÅÄ¤È¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ë¡£ÌÔÎý½¬¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿Ãæ´ÖÈ¯É½¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Hulu¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡ÙÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢´°Á´ÈÇ¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿TAG ROOM¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ä¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TAGRIGHT¤Î½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥çー¥±ー¥¹¡ØTAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤«¤é10Æü¤ËÅìµþ ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ4Æü´ÖÁ´6¸ø±é¤Ç³«ºÅ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¾»³¡¢Á°ÅÄ¤¬Á´¤¯¤Î0¤Î¾õÂÖ¤«¤é1¡Ê¿·¥°¥ëー¥×=TAGRIGHT¡Ë¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¡ÊTAG¡Ë¤ò½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
