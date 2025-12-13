¡ÖÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ·èÄê¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¸ÅÁã¥Û¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(C)Getty Images
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö12·î12Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£3Ç¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Ä¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¸«¤ë
¡¡ÄÌ»»520»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢¸½ÌòºÇÂ¿253¥»¡¼¥Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢22Ç¯¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤È5Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢3Ç¯¤Ç¥ª¥×¥È¥¢¥×¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ÈÆ±Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£Ì²¤é¤Ê¤¤³¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡£¤³¤Î³¹¤Ç²á¤´¤·¤¿7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ÅÁã¥Û¡¼¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¡ÊºßÀÒ¡Ë7Ç¯¤Î´Ö¤ËÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿°¦¾ð¤È»Ù¤¨¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÌ¾ÍÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÐ¾ì¶Ê¡ÖNarco¡×¤òÁÕ¤Ç¤ë³Ú´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î±éÁÕ²È¤Î¥Æ¥£¥ß¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò»Ø¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤â¡¢¡ÖNarco¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¼óÇ¾¿Ø¤¬ÂçÎÌ¤Ë¹¹Å³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ïº¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤Ï¤Ê¤·¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÎ¹Ï©¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÉô¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¤¹¤°¤Ë²ñ¤ª¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤òÌÄ¤ê¶Á¤«¤»¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
