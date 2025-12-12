病院で「マイナ保険証ありますか？」と聞かれました。提示すると“年収が分かる”と友人に言われ不安です…本当に年収バレにつながるのでしょうか？

マイナ保険証とは――健康保険証とマイナンバーカードの一体化

マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みで、医療機関や薬局の窓口でオンライン資格確認が可能になります。これにより、医療保険の加入状況や医療費の負担区分、一部の医療情報がリアルタイムで確認できるようになりました。

従来の健康保険証は2025年12月1日で全て有効期限が満了し、12月2日以降はマイナ保険証または「資格確認書」の提示が原則となっています。今後はマイナ保険証を利用する場面がさらに増えることが見込まれます。



なぜ「年収が分かる」と言われるか――背景にあるのは「高額療養費制度」の所得区分

「マイナ保険証で年収が分かる」という指摘は、高額療養費制度の運用によるものと考えられます。この制度では、加入者の年齢や所得に応じて医療費の自己負担限度額が設定されており、医療機関は資格確認の際に「どの所得区分に属するか」を確認する場合があります。

例えば、住民税非課税世帯かどうか、上限額の適用区分がどの範囲にあるかといった区分情報が反映され、これにより医療費の上限額が適用されます。

ここで重要なのは、同じ仕組みは従来の「限度額適用認定証」を利用する際も同様に運用されているという点です。「限度額適用認定証」を提示する場合も所得区分に基づいた上限額が示されるため、「マイナ保険証だから年収がバレる」「マイナ保険証だけが特別に所得情報を渡している」といったことではありません。

さらに、医療機関に伝わるのはあくまで“所得区分”という幅のある分類であり、具体的な年収額そのものが表示されるわけではありません。



正確な年収は分からない――情報提供の範囲は制度的に限定されている

医療機関がオンライン資格確認で閲覧できるのは、保険資格や自己負担限度額の区分情報、薬剤情報など必要最低限のもので、個別の具体的な年収額は含まれません。また、医療情報の閲覧には患者本人の同意が必要であり、プライバシー保護の観点からも情報提供の範囲は限定されています。

制度設計上、医療機関や第三者が患者の具体的な年収を知ることは想定されておらず、年収バレを懸念する必要は基本的にありません。ただし、所得区分が表示されるため、大まかな年収帯が推測される可能性はあります。



まとめ：マイナ保険証で具体的な年収がバレるわけではない

2025年12月以降全ての健康保険証が有効期限を迎え、今後はマイナ保険証を利用する場面がさらに増えることが見込まれます。マイナ保険証の提示によって医療機関が確認するのは、保険資格や高額療養費制度に関わる所得区分といった最低限の情報であり、具体的な年収額が表示されることはありません。

制度設計上、医療機関や第三者が患者の正確な年収を知ることは想定されていないため、年収バレを懸念する必要は基本的にないでしょう。ただし、マイナ保険証を利用することで所得区分は表示されるため、大まかな年収帯が推測される可能性はあります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー