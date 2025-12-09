全国で「だし活」ブーム

日々寒さが深まる今、恋しくなるのが、鍋ものやおでん、そばといった、温かい出汁（だし）料理です。

【写真を見る】「味噌汁は出汁から取らないと」塩分1.2ｇ減！「だし活」ブームでわかった “おいしい減塩” の秘訣

実は近年、出汁そのものへの注目が高まっていて、関連ワードの検索数は過去20年で年々右肩上がりに伸びていると言います。

出汁ブームが来てます！

「だし活」という言葉も登場する中、人気の料理教室を取材すると・・・

若女将 湛美奈子さん「出汁ブームが来ているんじゃないかと感じる」

熊本市中央区安政町で45年続く郷土料理の名店「鈴の家」の若女将・湛 美奈子さんは、江戸時代に始まった「近茶流」で指導者の資格を持つ腕前です。

湛美奈子さん「鍋の大きさと同じ長さの昆布を使ってください」

出汁の魅力は「健康」

月の半分は、少数制の料理教室で埋まっています。

「きちんとした出汁」をとりたいという人が増えているのです。

そんな、和食のエキスパートが感じる、出汁の魅力とは。

湛美奈子さん「やっぱり、健康に一番いいんじゃないかと思う」

出汁人気の理由のひとつが「健康志向の高まり」です。

こちらの女性が教室に通い始めたきっかけも…

受講者「まずは 子どものため。子ども達のモトを作っていくものとなると、ちゃんとしたものを食べさせてあげたいなって」

出汁→うまみ→減塩？

そこで誕生したワードが「だし活」。出汁のうまみで “おいしく減塩” する活動を指します。

ではいったい、どれほどの減塩になるのでしょうか。

向かったのは、西区田崎にある、「削りぶしのやまいち」。店内には、自社製造の削り節を始め、昆布やシイタケなど、多彩な出汁の材料が並ぶ、出汁専門店です。

代表を務める林豊子さん。

ここでも月に2回、教室が開かれています。

代表 林豊子さん「初回から満席ですね。それだけみなさん興味をもってくださっている」

熊本県内のみならず、全国から出張出汁教室の依頼が入るほど人気です。

そんな「出汁の専門家」に、減塩効果について尋ねると…

林豊子さん「大体ご家庭のお味噌汁の塩分濃度は大体1%」

これを重さに換算すると、味噌汁1杯分で、約2gの塩分量です。

WHOが推奨する「1日5g未満」を基準にすると、1食でかなりの量です。

林豊子さん「0.4％いかないんですけど、みなさんおいしいとおっしゃいます」

味噌汁1杯あたりだと塩分量0.8g。なんと1.2gもの減塩に！

「出汁をきちんと取る」ことで 「おいしく減塩」。これこそが出汁の魅力です。

熊本牛深の「雑節」で作る年越しそばつゆ

ちなみに熊本には、出汁にまつわる“日本一”があります。

林豊子さん「カツオ以外の節、雑節」

雑節とは、カツオ以外の、サバやイワシなどを使った削り節のこと。熊本・牛深は、その雑節の生産量日本一です。

プロの間でも、とても人気のある「出汁どころ」です。

中でもサバは、年末の定番、そばとの相性抜群だそうで…

林豊子さん「めっちゃ美味しくなります！」

「そばつゆ」試してみませんか？

“出汁の専門家”直伝の「そばつゆレシピ」が、こちら！

＜出汁の専門家直伝 そばつゆレシピ＞4人分

水1.5リットル・出汁昆布15g・サバ節21g・カツオ節30g・うすくち醬油120cc

ポイントは、「3つの出汁を“とる順番”」です。

まずは昆布。続いてサバ。最後にカツオ節を入れる事で、3種類の出汁がおいしくまとまります！

仕上げに・・・うすくち醬油を入れて、そばつゆが完成！手軽なカップ麺もいいですが、今年の「年越しそば」は、このレシピで、身体にやさしく、年越しを迎えてみませんか！？