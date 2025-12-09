佐々木美玲、“日向坂46時代の同期”加藤史帆のしゃべり方が「残ってる感じします」

女優の佐々木美玲（25歳）が、12月8日に公開されたラジオ番組「佐々木美玲のハピハピ！ハッピーラジオ！」（AuDee）に出演。日向坂46時代の同期である加藤史帆のしゃべり方が自分の中に残っている感じがすると語った。



佐々木美玲が番組のアフタートークの中で、鼻に掛かったような発声をしてしまうのが癖になってしまったと話し、「もともとはなかったです。たぶん、周りの人といるとうつってくるじゃないですか。取り込んじゃいました。たぶんね、私の予想ですよ？ わかんないけれど、もしかしたら元からあったのかもしれないですけど、加藤（史帆のしゃべり方）ですね。結構のほほんとしてて、ハキハキ喋る時もあるんですけど、割とゆったり喋るタイプなので、としちゃんと一緒にいたら結構うつりやすい。そのしゃべり方が残ってる感じします。やっぱりずっと一緒にいるから、似てくるんだろうなって」と語る。



話を聞いていたどきどきキャンプ・佐藤満春も「僕も（オードリー・）若林（正恭）君と喋り方似てるって言われますもんね、やっぱり」と25年来の友人で、ラジオでずっと一緒にいるためしゃべり方が似ていると言うと、佐々木は「いいな。私も25年とか言いたいです」と語った。