¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù12·î8ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ë¥á¤¹¤®¤ëÁêËÐÉô²°¡×¤È¤·¤ÆÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£ÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤Î»Õ¾¢¤Ï¡¢¸µÂçÁêËÐÎÏ»Î¤ÎÅÄ»Ò¥Î±º¿°ì¿ÆÊý¡£¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤¬ÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷¤Î¤¿¤Ó¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¿ÆÊý¤Î¡È·ãÁé¤»¤Ö¤ê¡É¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤Ï¤äÊÌ¿Í¡Ä·ãÊÑ¤Ö¤ê¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÅÄ»Ò¥Î±º¿ÆÊý
Î¥º§¤·¤¿½÷¾¤ÈÄï»Ò¤Î¡È¿ÆÌ©ÊóÆ»¡É¤â
¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿å»Ô½Ð¿È¤ÎÅÄ»Ò¥Î±º¿ÆÊý¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÌÄ¸ÍÉô²°½êÂ°¡¦Î´¤ÎÄá¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Çº£¤â±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÎ´¤ÎÄá¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿ÈÄ¹¤Ï¡Ö188.0cm¡×¡¢ÂÎ½Å¤Ï¡Ö174.0kg¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÂà¸å¤ÏÌÄ¸ÍÉô²°·Ñ¾µ¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¡Ö16ÂåÅÄ»Ò¥Î±º¡×½±Ì¾¤ËÈ¼¤¤¡¢ÌÄ¸ÍÉô²°¤âÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¡£ÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤ÎÎÏ»Î¤È¤¤¤¨¤Ð¸½Ìò¤Î¹â°Â¹¸¡¢¤Þ¤¿¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ê2019Ç¯¤Ë°úÂà¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öµ©Àª¤ÎÎ¤¤ÎÃÇÈ±¼°¤ËÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤ÎÅö»þ¤Î½÷¾¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤êÅÄ»Ò¥Î±º¿ÆÊý¤ÎºÊ¡¦A¤µ¤ó¤¬»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯4·îÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¤¬¡¢¿ÆÊý¤ÈA¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢A¤µ¤ó¤ÏÉô²°¤ÎÄï»Ò¤È¿ÆÌ©´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¿ÆÊý¤ÈA¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤·¤¿Æ±»þ´ü¤Ë¤½¤ÎÄï»Ò¤â°úÂà¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÆÊý¤Ï¤½¤ì¤¬Î¥º§¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤ÎÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤ÏÀè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡È¥°¥ë¥áÉô²°¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¤¬Ì©Ãå¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ï¶¯¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÉôSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÊý¤ÎÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤âÏÃÂê¤À¡£¡ÖÅÄ»Ò¥Î±º¿ÆÊýÁé¤»¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÁé¤»¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¿ÍÀ¸¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÅÄ»Ò¥Î±º¿ÆÊý¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¸ºÎÌ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Ï¿ÆÊý¤ÎÃÏ¸µ¡¦½Ð¿å»Ô¤ÇÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¤Î¤ª¤¹¤â¤¦¤µ¤ó¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¹¾ì¡Ù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢KYT¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¤¦¤Á¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ÆÊý¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ÇÁêËÐ³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£