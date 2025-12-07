TWICE¡¢MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÄÉ²Ã¸ø±é3¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¡¡ÌÀÆü¤è¤êºÇÂ®Àè¹Ô³«»Ï
¡¡TWICE¤¬¡¢¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò2026Ç¯4·î25Æü¡¢26Æü¡¢28Æü¤ËMUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡TWICE¤Ï¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ëÆ±¥Ä¥¢ー¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò7·î¤è¤ê4Âç¥Éー¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¡¢8¸ø±é¤Ç¤Î¤Ù40Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¤½¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î17Æü¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢½ª±é¸å¤Ë¶ÛµÞ¹ðÃÎ¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ËÜÄÉ²Ã¸ø±é¤â360ÅÙ¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢360ÅÙ³«Êü¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÌó8Ëü¿Í¤ò½¸µÒÍ½Äê¡£¤³¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÇºÇÂçµé¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌÀÆü12·î8Æü10»þ¤è¤êºÇÂ®Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎµÏ¿ÅªÆ°°÷¤Ø¤Î¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËTWICE 10¼þÇ¯µÇ°MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¥é¥¤¥ÖµÇ°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ï¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ³ÎÇ§²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë